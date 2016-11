SFC: "9.November Veröffentlichung"

Von Wilfried Agricola De Cologne am 09. November 2016 um 16:57

artvideoKOELN freut sich, die jährliche "9. November Veröffentlichung"

bereitzustellen



Seitdem am 27. Januar 2010 ( Internationaler Holocaust Gedenktag) Shoah

Film Collection und der erste Aufruf an Künstler auf den Weg gebracht

worden waren, folgt jedes Jahr am 9. November (im Gedenken an die

Reichspogromnacht 1938, die den Beginn des Holocaust markiert) die

Veröffentlichung der Ergebnisse der Filmeinreichkampagne für das jeweilige

laufende Jahr.



http://blog.nmartproject.net/?p=5338



http://dts.engad.org/blog/?p=397



Dieses Jahr folgt in diesem Sinne nach dem 7. Open Call an audiovisuelle

Künstler am heutige Tage die 7. derartige Veröffentlichung, bestehend aus

3 Komponenten



1. die Erweiterung der Filmsammlung, welche nunmehr 110 Kunstfilme und

-videos umfaßt: die 19 ausgewählten Videos aus mehr als 120 eingereichten

Videoartbeiten

2. die Erweiterung des Shoah Film Collection Interview Projects um weitere

6 Interviews mit teilnehmenden Künstlern an Shoah Film Collection

3. SFC Blog: Einen Artikel von Dova Cahan (Israel) über den neuen Film,

welcher ihren Besuch im italienischen Konzentrationslager Ferramonti von

Tarsia in Kalabrien dokumentiert.



Ad 1.

schließt neue Videos folgender Künstler mit ein

Dova Cahan (Israel), Brigitte Neufeldt (D), Wrik Mead (Kanada), Dario

Lazzaretto (Italien), Ekaterina Shapiro-Obermair (Österreich), Brit Bunkley

(Neusealand), Shachaf Dekel (Israel), Mária Júdová (Tschechische Republik),

Vanane Borian (Israel), Marcantonio Lunardi (Italien), Allan Siegel/Rene

Lichtman (USA), Angelina Voskopoulos (Griechenland), Beate Gordes (D),

Albert Bayona (Spanien), Roderick Steel (Brasilien), Rachel Zaretzky (USA),

Alessandro Fonte (Italien). Thanut Rujitanont (Thailand)

Details auf http://sfc.engad.org/video/?p=740



Ad 2.

schließt neue Interviews mit folgenden Künstlern mit ein

Angelina Voskopoulou, Vanane Borian, Myriam Thyes, Marta Asparren,

Ekaterina Shapiro-Obermair, Brigitte Neufeldt

Mehr Details http://sfcip.engad.org/?p=145



Ad 3. Details zu Dova Cahans Artikel sind zu finden

http://dts.engad.org/blog/?p=407



artvideoKOELN - http://artvideo.koeln

artvideokoeln (at) gmail.com



Shoah Film Collection - http://sfc.engand.org/video/

Shoah Film Collection Blog - http://dts.engad.org/blog/



A Virtual Memorial Foundation - http://a-virtual-memorial.org

https://http://www.facebook.com/a.virtual.memorial/?fref=ts