SKIN - eine interaktive audio-visuelle Performance / 7. April 2017 um 20 Uhr / am kunstortELEVENartspace Börstingen

Von FrankFIERKE am 05. April 2017 um 10:59

"Sie gehört zu den aktuellen Highlights der audio-visuellen Kunst in Deutschland", schreibt die Kunststiftung BW in der Ankündigung eines Auftritts im Reutlinger FranzK.



am Freitag, 7. April 2017 um 20 Uhr ist sie in Börstingen:

Die aus Kolumbien stammende Claudia Robles-Angel eröffnet die Saison im kunstortELEVENartspace!!!



SKIN - eine interaktive audio-visuelle Performance

von Claudia Robles-Angel

(Platzreservierungen siehe Kontakt)



Die audiovisuelle Künstlerin Claudia Robles-Angel betrachtet die Metamorphose inspiriert durch den in der Natur vorkommenden Häutungsprozess. Während der Performance werden mikroskopische Nahaufnahmen der Haut der Künstlerin in Echtzeit direkt projiziert und der Klang wird durch den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, der sich durch emotionale Anspannung oder Entspannung verändert, erzeugt. Bei dieser Performance, interagiert die Künstlerin mit Bild und Klang mit der Nutzung eines GSR Interface (Galvanic Skin Response). Das GSR Interface misst die elektrodermale Aktivität der Haut des Performers, die mit der Veränderung der Hautfeuchtigkeit schwankt. Diese Schwankungen werden normalerweise angesehen als Anzeichen einer psychischen oder physischen Erregung wie z. B. Stress oder Entspannung.



Claudia Robles-Angel, geboren in Bogotá, Kolumbien, ist Audiovisuelle- und Medienkünstlerin. Sie lebt und arbeitet in Köln. Ihr Åuvre und ihre Forschung behandeln verschiedene Aspekte der visuellen Kunst sowie der Klangkunst. Dabei umfasst das Spektrum sowohl auf Datenträgern gespeicherte audiovisuelle Kompositionen als auch Installationen und Performances, in denen sie mittels Interfaces â beispielsweise dem EEG (Elektroenzephalogramm) â mit Biodaten interagiert.

ihre Arbeiten einer breiten Ãffentlichkeit. Homepage: http://www.claudearobles.de <http://www.claudearobles.de/>



