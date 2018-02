So, 18.02. / 12 Uhr: Ausstellungseröffnung : colorful . farbenfroh : Museum Art.Plus , Donaueschingen

Von Simone Jung am 15. Februar 2018 um 20:45

So, 18.02., 12 Uhr

Ausstellungseröffnung: colorful . farbenfroh - Im Fokus: Dorothy Fratt

im Museum Art.Plus, Donaueschingen



Die Amerikanerin Dorothy Fratt (1923-2017) ist in Europa nahezu unbekannt und eine Entdeckung des Museum Art.Plus. Schon bei der Eröffnungsausstellung des Museums im Jahr 2009 begeisterte eine ihrer fröhlichen und farbintensiven Arbeiten die Besucher. Nun ist erstmals außerhalb der USA eine größere Werkschau der Künstlerin zu sehen.



Fernab der großen Kunstmetropolen entwickelte Fratt seit den 1950er-Jahren eine ganz persönliche Formsprache, die in flächiger Malweise Farbräume in- und nebeneinander setzt. Ihr Werk ist im Zusammenhang mit der Washington Color School zu sehen, einer Gruppe abstrakter Künstler, die in den 1950er- und 1960er-Jahren in Washington, D.C. tätig war. Als Parallelentwicklung zum Abstrakten Expressionismus und dem color field painting der New York School entwickelten sie in ihren Gemälden eine Formsprache, die weniger gestisch als vielmehr in der Fläche das Zusammenspiel von Farben und ihre Wirkung auf den Betrachter untersuchte.

Auch nachdem Dorothy Fratt Washington, D.C. verlassen und in Arizona eine neue Heimat gefunden hatte, blieb sie ihrem Stil treu und entwickelte ihn weiter. So entstand über viele Jahrzehnte ein umfangreiches Oeuvre, das es hierzulande noch zu entdecken gilt.



Ergänzt werden die Arbeiten von farbenfrohen zwei- und dreidimensionalen Kunstwerken weiterer international bekannter Künstler, darunter Gianni Dessì, Rainer Fetting, Günter Fruhtrunk, Winfred Gaul, Keith Haring, Otto Herbert Hayek, Ellsworth Kelly, Emil Kiess, Alessandro Mendini, Helmut Middendorf, Georg Karl Pfahler, Matthew Radford und Paolo Serra.



Darüber hinaus gibt es im Anbau des Museums ein Wiedersehen mit einem Teil der faszinierenden Arbeiten von Pierre Soulages. Dem Farbrausch der übrigen Werke in der Ausstellung setzt Soulages die Konzentration auf das Schwarz entgegen, das für ihn jedoch eine Farbe des Lichts ist und somit alle Farben in sich vereint.





Museum Art.Plus

Museumsweg 1

78166 Donaueschingen

0771 / 896689-0



info museum-art-plus com

http://www.museum-art-plus.com



Wir freuen uns über zahlreichen Besuch!