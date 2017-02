So, 19.2. / 12 Uhr Eröffnung: "Leidenschaft . Passion - Im Fokus: Pierre Soulages" im Mus eum Art.Plus, Donaueschingen

Von Simone Jung am 17. Februar 2017 um 09:14

HERZLICHE EINLADUNG ZUR ERÃFFNUNG:



"Leidenschaft . Passion - Im Fokus: Pierre Soulages"

So, 19.02.2017 / 12 Uhr

Museum Art.Plus, Donaueschingen



GANZTÃGIG (11 - 17 Uhr) FREIER EINTRITT!



Pierre Soulages gehört zu den weltweit bedeutendsten Vertretern der abstrakten Kunst und ist einer der letzten lebenden Vertreter einer Künstlergeneration, die die moderne Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg neu definierte. Seit den 1970er-Jahren malt er ausschlieÃlich monochrom schwarze Bilder, deren pastose, teils matten, teils schwarz-glänzenden Oberflächen er durch tiefe horizontal, schräg oder auch vertikal verlaufende Linien und Furchen strukturiert. Dadurch treten sie in einen stetigen, spannungsvollen Dialog mit dem einfallenden Licht.



"Pour moi, le noir, c'est un excès, une passion." - "Für mich ist Schwarz ein Exzess, eine Leidenschaft." In diesen Worten kulminiert die Obsession des Malers für seine Lieblingsfarbe.



Leidenschaft ist die treibende Kraft in der Kunst. Den Werken Pierre Soulagesâ in den beiden zentralen Räumen werden in den anderen Räumlichkeiten zwei- und dreidimensionale Arbeiten weiterer internationaler Künstler an die Seite gestellt. Die Farbe Schwarz zieht sich dabei durch die gesamte Ausstellung. Mal abstrakt, mal gegenständlich, mal für sich stehend, mal im Kontrast mit anderen Farben, hat sie stets eine andere Wirkung.



Beteiligte Künstler:

Manolo Ballesteros, Dario Alvarez Basso, Piero Pizzi Cannella, Luigi Carboni, Tony Cragg, Philippe Dodard, Friedemann Flöther, Karl Gerstner, Ellsworth Kelly, Masayuki Koorida, Gerhard Langenfeld, Thomas Lenk, Helmut Middendorf, François Morellet, Nika Neelova, Nunzio, Pino Pinelli, Gert Riel, Stefan Rohrer, Piero Ruggeri, Felix Schlenker, Turi Simeti, Pierre Soulages, Sibylle Wagner



MUSEUM ART.PLUS

Museumsweg 1

78166 Donaueschingen



Tel.: +49 (0)771-89 66 89-0

Mail: info museum-art-plus com



Weitere Informationen auch unter:

http://www.museum-art-plus.com