SONIC VISIONS

Von Fried Dähn am 01. April 2017 um 18:32

In der Reihe SONIC VISIONS zeigen Thomas Maos und Fried Dähn seit einigen Jahren innovative und explosive audiovisuelle Projekte, Klang- und Medienkunst sowie crossmediale Perfomances. Diesen Mal mit Claudia Robles-Angel (biotech-Performance "SKIN"), CLUBbleu aka Julia Mihaly und Felix Leuschner (elektroakustische und audiovisuelle Performance)

und niCo+ ("ZERO Gravity").

Am Donnerstag, 6.4. um 20 Uhr im franz K. in Reutlingen, Unter den Linden.

VVK 13,80€, Abendkasse 15,00€, ermäßigt 12,00€

https://http://www.franzk.net/events/view/id/155893/date/1491429600