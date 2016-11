Sonicykle 14.11. FRK , 17. und 18.11.2016 33. Kasseler Dokfest

Von N0name am 14. November 2016 um 11:02

Sonicykle

Austauschprozesse:Sound:Improvisation



Die Musiksektion im Rahmen des 33. Kasseler Dokumentarfilm- und

Videofest. Am 17. und 18.11.2016 in der DokfestLounge, Weinkirche,

Werner-Hilpert-Straße 22, 34117 Kassel.



Eine Veranstaltung des Ohrenkratzer e.V. - Kooperative für Neue Musik

Kassel.



In Kooperation mit dem Kasseler Dokfest, dem Label Gruenrekorder,

sowie dem phonophon e.V. - Verein zur Förderung von Phonographie

und experimenteller Musik in Frankfurt am Main und dem Freien Radio

Kassel e.V.



Mit Ulrich Phillipp (ARTist, Wiesbaden), Uli Böttcher (ARTist, Wiesbaden),

Lasse-Marc Riek und Roland Etzin (Gruenrekorder, Frankfurt am Main),

Tobias Schmitt (phonophon, Frankfurt am Main), Stefan Riebel (myspam,

Berlin).



Erarbeitet von Matze Schmidt (Berlin/Kassel), Martin Speicher (Kassel)

und Joshua Weitzel (Kassel/Kyoto).



Interviews online mit Holger Schulze, Ulrich Phillipp und Martin Speicher.



Eintritt frei



Freies Radio Kassel (FRK)

„Fangschalltung“, Neue Musik und Improvisierte Musik

von Martin Speicher

u.a. über Sonicykle, die Musiksektion auf dem 33. Kasseler Dokfest

Montag, 14.11.2016

20:00 Uhr

105,8 MHz (in Kassel)

Live-Stream http://www.freies-radio-kassel.de/live-stream.html



Dank an das Kulturamt Kassel und das Hessische Ministerium für

Wissenschaft und Kunst.



Mit besonderem Dank an Corpus-C Design in Fürth für die

Zurverfügungstellung des Bildmotivs „Flowcustics“.



Mit freundlicher Unterstützung der Hörmeisterei am Bebelplatz in Kassel.



Speziellen Dank an Gerhard Wissner, Jan Bode und das Team der

DokfestLounge.



sonicykle.de



#sonicykle



ohrenkratzer.de



http://www.kasselerdokfest.de