Soulkonzert DIE SPIELER

Von Andrea Scheufler am 31. Januar 2017 um 08:52



Donnerstag, 02.02.2017, 19:30 – 22:00 Uhr



KONZERT





DIE SPIELER

Feinste Soulmusik



Lässiger Wohnzimmer-Soul mit einer Stimme, die unter die Haut geht: Mit Bassist und Sänger Gaz, The Voice of „Dr. Mablues“ und coole Zocker an der Groove-Section. Grandiose Musiker eben und Entertainment pur!



Besetzung:

Gaz (Dr. Mablues) - Voice, Bass

Klaus Dietrich - Keys

Steve Mushrush - Git

Wolfgang Roßner - Drums



Reservierung unter: mail melva-stuttgart de

Eintritt 15,- Euro







MELVA Mode | Café

Reuchlinstraße 22 | Ecke Rotebühlstraße

70178 Stuttgart

Germany



Fon +49 (0)711.504 98 881

Email. mail melva-stuttgart de

Web. http://www.melva-stuttgart.de