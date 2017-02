Stefanie Jany: "...irgendjemand muss doch..." / Die merkwürdige Abstraktion der Male rei (Vernissage)

Von Manfred Unterweger am 24. Februar 2017 um 13:58

Am Freitag, den 3.3.2017 eröffnen wir in der Galerie Zero Arts in Stuttgart, OstendstraÃe 16 um 20 Uhr die Ausstellung



Stefanie Jany:

"irgendjemand muss doch"

Die merkwürdige Abstraktion der Malerei





Dazu laden wir herzlich ein.





(Showdown: Freitag, 31.3. 20.00 Uhr)



Stefanie Jany macht den Betrachter zum Voyeur, gewährt ihm ausschnitthafte Einblicke und Ansichten, die er im Alltag nur flüchtig, wenn überhaupt, wahrnimmt. Dabei wird die Grenze zur Privat- und Intimsphäre immer wieder knapp überschritten. Ein seltsames Gefühl der Unsicherheit entsteht: darf ich hinsehen, oder muss ich sogar?! Es ist dieser Moment zwischen Wissen und Nichtwissen â heimlicher Beobachter zu sein und dennoch vorgesetzt zu bekommen, was man beobachtet â der dieses irritierende Gefühl auslöst. Durch die Anordnung der Bilder rücken die einzelnen Malereien in den Hintergrund, doch die entstandenen Fragen bleiben umso intensiver im Raum stehen.



Zero Arts e.V.

Ostendstrasse 16

70190 Stuttgart (Ost)



Mit freundlicher Unterstützung des Kulturamtes der Stadt Stuttgart und des Landes Baden-Württemberg.



Infos:



http://www.zeroarts.de <https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhttp://www.zeroarts.de%2F&h=ATO6S4PapqV3U1WsO8_A8mYzi1zhQe2Ttcuf7Ikj1xaLFE0XViNWOz5dxID5-vGCpAs7hW5lZzPClcm641F9c5gS-cmNmQqESJx1e7VTpGN2LlJMmiE1dGU9CXfnmG3BHV0MHiY8fW9I&enc=AZPJqAHqCB3vtVTPIfFolMFm7hHvxVF9KBKALQV0Bhh-Hlp8YC4gK0oJZ7JP490wLj4&s=1>

http://www.facebook.com/ZERO-ARTS-eV-Stuttgart-573318456112349/ <http://www.facebook.com/ZERO-ARTS-eV-Stuttgart-573318456112349/>

http://www.stefaniejany.de <https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhttp://www.stefaniejany.de%2F&h=ATMHZIyivRH12MXckES3s3-h9zerYJTzAHrXk_tO4bnpa1IqARR-kDQYSrtQ3qgGzPdRMqE0Hrt4B7s09yX31TSjwG2m90UZWV_qUunVCoIFElkWHZ-e3As11_lkUu3ixQG3GtJmh2UX&enc=AZNq8FJiOzmw247y333DlSqQnSprrTssKmFOSN2nmwFb0sWww0wLZMM-Ne4O_GeTTlM&s=1>