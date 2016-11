STUTTGART'S FIRST POP MODEL # 2

Von Kurt Grunow am 01. Dezember 2016 um 09:53

Diskussion



DEM MODEDIKTAT ENTGEGEN WIRKEN

Was heißt schon hässlich oder dick?



Donnerstag, 01. Dezember 2016, 19.00 Uhr



Was ist Mode?

Warum ist Mode?

Muss Mode sein?

Wo überall ist "Mode" versteckt?

Betrachtungen zu Statements der Modemarke Abercrombie&Fitch



Die Künstlerin Hannelore Kober lädt herzlich ein zu einer Diskussionsrunde in

ihrer aktuellen Ausstellung STUTTGART’S FIRST POP MODEL in der vhs Kunstgalerie.





vhs Kunstgalerie

TREFFPUNKT Rotebühlplatz

Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. und 2. OG

http://www.vhs-stuttgart.de/vhs-kunstgalerie