The W:OW Project - im Mai 2017

The W:OW Project (We Are One World)

http://wow.engad.org



artvideoKOELN & The New Museum of Networked Art

freuen sich, die WOW Screenings im Mai 2017 ankündigen zu können



*WOW.02 / Brasilien *- 5-7 Mai 2017

@ 3rd TimeLine - International VideoArt Festival Belo Horizonte / Brazil



featuring

WOW Russia - Natural Unnatural - curated by Marina Fomeno (Russia)

Indelible Traces - curated by Wilfried Agricola de Cologne

http://wow.engad.org/wow-02-brazil/



*WOW.03 / Indien*

@ Alliance Francaise du Begale Kolkata - 28 April 2017

@ South Asian Fringe Dharamsala - 5-7 Mai 2017



featuring

WOW Israel - curated by Ynin Shillo (Israel)

We Will Fail - curated by Wilfried Agricola de Cologne

Art is Indivisible - curated by Wilfried Agricola de Cologne

http://wow.engad.org/wow-03-india/



*WOW.04 / Griechenland*

@ TWIXTLab Athen - 6-7 May 2017



featuring

No Return - the Refugee Film Collection

curated by Wilfried Agricola de Cologne

http://wow.engad.org/wow-04-greece/





*WOW.05 / Zypern* - 11-14 Mai 2017

@ International Motion Festival - Nicosia/Zypern



featuring

Wake Up - curated by Wilfried Agricola de Cologne

WOW Italy - curated by Mauricio Marco Tozzi (Italien)

http://wow.engad.org/wow-05-cyprus/





The W:OW Project - We Are One World - ist ein globales Netzwerkprojekt

des Kölner Medienkünstlers und Kurators Wilfried Agricola de Cologne,

welches in Zusammenarbeit mit artvideoKOELN, The New Museum of Networked

Art und Netzwerkpartnern aus aller Welt realisiert wird - mehr Details

http://wow.engad.org/about/





artvideoKOELN - http://artvideo.koeln

The Blog @ The New Museum of Networked Art - http://blog.nmartproject.net



artvideokoeln (at) gmail.com