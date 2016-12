today ! Andrea Eva Gyori im Künstlerhaus

Von Dorothee Richter am 14. Dezember 2016 um 07:50

> Mi 14. Dez: Visit - Andrea Éva Gyõri im Kuenstlerhaus Stuttgart

>

> 17:30 Führung mit Fatima Hellberg für Jugendliche

> 18:00 Diskussion der Manifesta

> 18:30 Workshop mit Andrea Éva Gyõri, Andrea spricht über ihre Praxis mit

> Dorothee Richter und Jugendlichen, besonders über das Projekt

> "VIBRATIONHIGHWAY"

> das auf der Manifesta 11 in Zürich zu sehen war: die Künstlerin stellt ihre

> Untersuchung in Zeichnungen und Texten über die Verknüpfung des weiblichen

> Orgasmus mit sexuellen Fantasien vor. Im Workshop können die Jugendlichen dann

> ihre eigenen Fragen an die Künstlerin stellen.

>

> 17:30 a guided tour with Fatima Hellberg for young grown ups

> 18:00 discussing Manifesta

> 18:30 Workshop withAndrea Éva Gyõri. Andrea speaks about her practice with

> Dorothee Richter and young grown ups about her project "VIBRATIONHIGHWAY"

> Which was shown at Manifesta 11 in Zürich. The artist presents her

> examniation in drawings and texts about the relation between the female

> Orgasme and sexual phantasies. In the workshop the youth can ask their own

> questions with the artist.

--

Prof. Dr. Dorothee Richter

Professor in Contemporary Curating

--

Zürcher Hochschule der Künste

Zurich University of the Arts

University of Reading, Department of Art

--