tracing O.S.

Von Eva Baumann am 31. Oktober 2016 um 18:28

Oskar Schlemmer (1888-1943) war Maler, Bildhauer, Leiter der

Bühnenwerkstatt – und einer der bedeutendsten Künstler am Bauhaus. Sein

vielseitiges Werk inspiriert bis heute Kunstschaffende aller Sparten. Mit

tracing O.S. begeben sich die Tänzerin und Choreografin Eva Baumann, der

Komponist und Kontrabassist Klaus Janek, der Lichtkünstler Kurt Laurenz

Theinert und die Kostüm-/Bühnenbildnerin Katrin Wittig auf eine

performative Spurensuche. Dabei bringen sie den Geist Oskar Schlemmers

zurück auf die Bühne – durch ein experimentelles, abstrakt-absurdes

Bühnenstück. Als Ausgangspunkt der interdisziplinären Expedition fungieren

die wenig bekannten Tagebuchaufzeichnungen und Briefe Schlemmers. Hier

offenbaren sich seine inneren Zwiespälte, deren Überwindung zu einem

künstlerischen Oeuvre führte, das seinesgleichen sucht: Malerei oder Bühne,

Abstraktion oder Figuration, Mensch oder Technik. tracing O.S. greift diese

Interdisziplinarität Schlemmers auf, indem es Tanz und Lichtkunst zu einer

völlig neuartigen Verbindung bringt: einem kostümierten choreografischen

Lichtkonzert.



Produktion von eva baumann tanz/produktionen, koproduziert vom

Produktionszentrum Tanz und Performance e.V. Stuttgart und Bauhaus Dessau,

in Kooperation mit dem Württembergischen Kunstverein



Gefördert vom Innovationsfonds des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung

und Kunst Baden-Württemberg, dem Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Daimler

AG, der Karin-Abt-Straubinger-Stiftung



Die Wiederaufnahme wird gefördert vom Kulturamt der Stadt Stuttgart und dem

Landesverband Freier Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg.



WO

Theater Rampe

Filderstr.47

70180 Stuttgart



http://www.theaterrampe.de

Karten: 16E / 8 E ermässigt

Telefonische Reservierung: 0711 620 09 09 – 15

über Reservix oder an der Abendkasse



WANN

Freitag, 4. November und Samstag, 5. November 2016 um 20 Uhr.

Am Freitag findet nach der Vorstellung ein Publikumsgespräch statt.





Informationen zum Stück: http://www.tracingos.blogspot.de