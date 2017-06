unplugged Preview "herstory I" @ kunstortELEVENartspace | Sonntag, 21. Mai 2017 - 16 Uhr

Sonntag, 21. Mai 2017 - 16 Uhr, die unplugged Preview

der URAUFFÜHRUNG von herstory I einer Musik-Tanzperformance von Eva Baumann und Biliana Voutchkova



Ort: kunstortELEVENartspace, Schulstraße 27, 72181 Starzach-Börstingen // Mehrzweckhalle

Anmeldugen (empfehlenswert) unter info kunstort-eleven-artspace net <mailto:info kunstort-eleven-artspace net> oder 01520-1029499

Eine ganz besondere Vorpremiere gibt es am "kunstort ELEVEN artspace" am Sonntag, 21. Mai um 16 Uhr in der ehemaligen Werkrealschule Börstingen / Mehrzweckhalle zu erleben: Das neuste Musik- und Tanzstück der Berliner Choreografin Eva Baumann wird dort aufgeführt. Zwei Tage vor der Premiere in Stuttgart bekommt das Tanzprojekt hier seinen letzten Schliff. Interessierte haben hier die einmalige Möglichkeit, die ersten Zuschauer des Werkes zu sein. Im Anschluss erzählen die beiden Künstlerinnen weitere Hintergrundinformationen zur Idee und Entstehung dieser Aufführung.



Die berliner Tänzerin und Choreografin Eva Baumann hat den "kunstort ELEVEN artspace" im vergangenem Oktober kennengelernt, als sie mit ihrer Performance "drinnen wie draußen" am internationalen Künstler-Symposium "vorort²_draußen" teilgenommen hat. Ihr Stück "herstory I" hatte sie damals schon als Idee im Gepäck.



Nach monatelangen Vorbereitungen ist es nun soweit: Der Körper musiziert und die Musik tanzt! Unter diesem Motto begegnen sich nun die Violinistin Biliana Voutchkova und die Tänzerin Eva Baumann zu einem Tête-à-Tête der besonderen Art:



Im Zentrum des Musik- und Tanzstücks stehen die Werke außergewöhnlicher Komponistinnen. Die Aufführung spannt den Bogen vom Mittelalter mit Musik von Hildegard von Bingen zur Klangfülle des Barock bis in die Gegenwart mit Kompositionen von Ruth Schonthal und Joanna Bruzdowicz und entführt das Publikum in zuweilen unentdeckte Klangwelten. Im Vordergrund bleiben dabei immer das Aufeinander-Hören und das völlige Aufgehen im musikalisch-tänzerischen Moment.



Die Preview am kunstort ELEVEN artspace findet am Sonntag, 21. Mai um 16 Uhr statt.

Einlass ist um15:30 Uhr (Kaffee&Kuchen)

