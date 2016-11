Unsere Ateiliergemeinschaft, Atelier Ü 12 - Überkinger Str. hat noch Luxusplätze frei in einem renovierten Gebäude

Von Nicola Jehle am 18. November 2016 um 17:43

Helle renovierte Atelierplätze für Künstler in schönen Loft-Gemeinschaftsatelier mit derzeit 5 Künstlern frei. Gut schallgedämmte neue Fenster, Heizung, Sanitärräume. Ein Lastenaufzug ist vorhanden. Raumhöhe 3m.



Platz 1

Größe Arbeitsplatz: ca 28 qm

Viel Stauraum in einem eingebauten Regal ist Teil des Platzes.

Miete: 163€

warm inkl NK.



Platz 2

Größe Arbeitsplatz: ca 19 qm

Miete : 120 warm

inkl. NK

Größe kann mit Nachbarin abgesprochen werden und etwas mehr ist möglich.



Das Atelier befindet sich in Bad Cannstatt am Rand der Altstadt, direkt am Neckar und ist verkehrsgünstig gelegen.



Bei Interesse bitte gleichzeitig melden bei:

nicola.jehle gmx net barbara.schoenian web de