Urban Sketchers Festival Stuttgart 2.-8. 7.17 :: Drawing (on) the City

Von Karin Hinterleitner am 21. Juni 2017 um 15:34

Hallo betacity,



packt eure Stifte ein, pustet den Staub von euren halbgefüllten Skizzenbüchern, geht an die frische Luft und genießt Zeichnen als praktizierte Urbanistik:



– Urban Sketching im Kontext der Stadtentwicklung zwischen Stuttgart und Tiflis – Zeichenfestival und Ausstellung

Sketching as practical urbanistics – Urban Sketching within urban development between Stuttgart and Tbilisi – Drawing festival and exhibition





http://stg-tiflis2017.contingent-arts.de/







Die Urban Sketchers Stuttgart laden ein zum einwöchigen entspannten und spannenden Urban Sketching Festival Stuttgart 2017. Die Kerngruppe der SketchCrawl Zeichner ist eine Gruppe von ca. 20 Leuten aus Stuttgart und Tiflis:

Tiflis/Tbilisi: Archil Kordzaia, Dato Tchanturidze, Daviti Kukhalashvili, Lali Pertenava, Lele Maisuradze, Mariam Giguashvili, Natia Gogritchiani, Tamar Botchorishvili, Tamari Khmiadashvili, Vakhtang Jorkoshvili.

Stuttgart: Barbara Schönian, Heiko Fischer, Karin Hinterleitner, Martin Zentner, Thomas Bickelhaupt, Ulrike Bohnet, Uta Weyrich und die Urban Sketchers Stuttgart.



Dem Urban Sketchers Festival Stuttgart 2017 ist ein Urban Sketchers Festival in Georgia vom 16.-25. Mai 2016 vorausgegangen:

Archiv: http://sketchcrawlgeorgia2016.contingent-arts.de



Hier nun sämtliche SketchCrawls:

### Mitzeichner sind zu allen Sketch Crawls willkommen. ###





SketchCrawl Nr 1 :: Südheimer Platz

Sonntag, 02. Juli 2017, 14:00 Uhr

Südheimer Platz, 70199 Stuttgart





SketchCrawl Nr 2 :: Backstage Hafen

Montag, 03. Juli 2017, 15:00 Uhr

Hafen Stuttgart, Westkai 9 a, 70327 Stuttgart http://www.hafenstuttgart.de

WICHTIG: Bitte eine Warnweste mitbringen, sonst kein Einlass.





SketchCrawl Nr 3 :: Stadtbibliothek

Dienstag, 04. Juli 2017, 12:00 Uhr

Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart





SketchCrawl Nr 4 :: Wagenhallen – Container City

Dienstag, 04. Juli 2017, 16:00 Uhr

Wagenhallen – Container City, Kunstverein Wagenhalle e.V. in Stuttgart





SketchCrawl Nr 5 :: Deutsch-Georgischer Studientag „Vergangenheit erinnern – Zukunft erben“

Mittwoch, 05. Juli 2017, 09:30 Uhr

Evangelischer Oberkirchenrat, Gänsheidestraße 4, 70184 Stuttgart

Anmeldung: tinyurl.com/yd2q5hp7





SketchCrawl Nr 6 :: Schillerplatz

Donnerstag, 06. Juli 2017, 12:00 Uhr

Schillerplatz Brunnen - Schillerplatz, Am Fruchtkasten 3, 70173 Stuttgart





SketchCrawl Nr 7 :: Mercedes Benz Museum

Freitag, 07. Juli 2017, 10:00 Uhr

Mercedes Benz Museum, Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart





Abschluss-Ausstellung :: Urban Sketchers Festival Stuttgart 2017

Samstag, 08. Juli 2017, 18:00 Uhr

Kulturinsel, Güterstraße 4, 70372 Stuttgart





Partner und Sponsoren: Bürgerstiftung Stuttgart, Ritter-Sport, Kulturinsel Stuttgart, Ministerium für Kultur und Denkmalschutz Georgien, Evangel. Landeskirche in Württemberg, vhs für Europa, DVV international, vhs Stuttgart, Eastern Partnership Arts and Culture Council - Tiflis, VladOpera



Website, Kontakt und aktuelle Infos unter:

http://stg-tiflis2017.contingent-arts.de/





------

Sonnige Grüße

Karin Hinterleitner