Herzliche Einladung zur Photographie Ausstellung:

urbanISTanbul



Eröffnung: Freitag, 2. September 2016, 19h

Exhibition: 3.-11. September 2016

Finissage: Sonntag, 11. September 2016, 19h

Öffnungszeiten: Mo-Di 14-19h, Fri-Sun 14-20h

Eintritt frei



Projektraum im

Kunstquartier Bethanien

Mariannenplatz 2

10997 Berlin-Kreuzberg

http://www.urbanistanbul.de



Luzia Marion Bär, Valie Djordjevic, Klaus W. Eisenlohr, Andrea Höhne,

Ania Kaszot, Türkan Kentel, Tine Kurka, Wilfried Püschel,

Peggy-Nicole Sarmann, Frank Seeger, Rembert Stolzenfeld, Elena

Ternovaja, Klaus Wazlak.



13 Fotografinnen und Fotografen, vier Monate Vorbereitung, eine Woche

Istanbul. Das Ergebnis ist eine Ausstellung, die eine Stadt zeigt,

die im ständigen Umbruch ist. Wo heute noch Wohnhäuser stehen,

wachsen morgen Wolkenkratzer und Autobahnen. Istanbul unter urbanen

Aspekten zu betrachten, ist eine Herausforderung. Eine der ältesten

Städte und zugleich eine der jüngsten Metropolen, deren rapides

Wachstum erst um 1950 begonnen hat. Damals hatte die Stadt 1 Million

Einwohner, heute sind es um die 15 Millionen. Dieses schnelle

Wachstum bringt Probleme mit sich: Immobilienspekulation,

Verdrängung, Planungslücken. Vor diesem Hintergrund entstand eine

Ausstellung, die sich mit künstlerischer Absicht und reflektiertem

Blick den modernen und jüngsten Stadtentwicklungen annähert.



Die Kamera wird zum Mittel der Kommunikation und zu einer

Möglichkeit, Öffentlichkeit herzustellen - vor allem in den

Stadtteilen, die direkt von Verdrängung und Gentrifizierung betroffen

sind. Dafür bedurfte es der eigenen Bildstrategien, um der Macht der

Medienbilder etwas eigenes entgegenzustellen. Ein Ziel war, durch

bildhafte Aneignung den Blick auch auf die eigene Stadt zu verändern,

sowohl für die Fotografen als auch für die Besucher der Ausstellung.



UrbanISTanbul ist die Fortsetzung eines Fotografie-Projekts, das mit

dem Photocentrum der Gilberto Bosques Volkshochschule

Friedrichshain-Kreuzberg und dem Städtepartnerschaftsvereins Kadiköy

e.V. seit 2012 besteht. Es ist ein künstlerischer Austausch auf hohem

Niveau entstanden, mit Teilnehmern aus Berlin und Istanbul und

mehreren Ausstellungen in beiden Städten. In Berlin betreut der

Künstler und Fotograf Klaus W. Eisenlohr das Projekt, in Istanbul

unterstützt vom Fotografen Levent Karaoglu.



Mit einem Gastbeitrag Istanbuler Fotografen, geleitet von Levent

Karaoglu. Mit Dilek Ilhan Güner, Özgül Küçük, Nilüfer Çetin, Nuh

Koçak, Deniz Kizilkanat, Patrick Schilling und Levent Karaoglu.



Ein Projekt des Photocentrums der Gilberto Bosques Volkshochschule

Friedrichshain-Kreuzberg, Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von

Berlin, in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Kadiköy e.V.



Links:

http://www.urbanistanbul.de

http://www.kadikoey-berlin.de/

http://www.kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.de

http://www.richfilm.de/currentUpload/1-framesUrbanISTanbul.html





