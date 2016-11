Veransatltungen Nov/Dez Stadtbibliothek am Mailänder Platz

Von Stefanie.Birzele Stuttgart am 17. November 2016 um 15:04

Einladung zu Veranstaltungen im November und Dezember in der

Stadtbibliothek am Mailänder Platz:



24.11. | 19 Uhr | Galerie b

Finissage: Die Biblioskopin

Videoinstallation von Katharina Wibmer



Mi, 30.11. | 20 Uhr | Max-Bense-Forum

From ZERO to HERO ? die Entwicklungsstadien des Indiespiels Typoman

Bilal Chbib

In der Reihe: GameTalks | Vortrag und Gespräch | Moderation: Beat Suter,

René Bauer (ZHdK) | Im Puzzle-Platformer Typoman schlüpft man in die Rolle

des kleinen Helden H-E-R-O und kämpft sich durch eine düstere und

gefährliche Welt. Der Held schwingt keine Schwerter und schießt auch nicht

mit Gewehren, seine Waffen sind Buchstaben und Wörter! Bilal Chbib erzählt

von der Entstehung der Idee zum Spiel, welche Herausforderungen in den

verschiedenen Entwicklungsstadien zu meistern waren.

Eintritt: EUR 4 | Ermäßigt EUR 2,50 | In Zusammenarbeit mit der Zürcher

Hochschule der Künste



Di, 06.12. | 20 Uhr | Café LesBar

Universalenzyklopädie der Dinge ? Die Super-Challenge Beckmann und Dröse

Folge 5 | Show | Idee: Marie Bues | In ihrer neuen Show werden die beiden

Performer von externen Kuratoren mit den verschiedensten Dingen dieser

Welt konfrontiert und müssen sich dazu verhalten. Eine Herausforderung

sonder-gleichen mit Beiträgen zu Literatur, Kunst und Wissenschaft.

Eintritt: EUR 5 | Ermäßigt EUR 3 | In Kooperation mit dem Theater Rampe e.

V. und dem -Klett-Cotta Verlag



Mi, 07.12. | 20 Uhr | Café LesBar

Vor allem eins: Dir selbst sei treu. Die Schauspielerin Channa Maron

Barbara Yelin

In der Reihe: Graphic Novel! | Präsentation und Gespräch | Moderation:

Thomas Klingenmaier | Als die Schauspielerin Channa Maron 2014 stirbt,

verliert Israel nicht nur seine ?Königin der Buehne?, sondern eine der

engagiertesten Stimmen fuer eine Aussöhnung mit dem palästinensischen

Volk. Nach persönlichen Gesprächen mit Verwandten und Wegbegleitern hat

die preisgekrönte deutsche Autorin und Zeichnerin Barbara Yelin Channa

Marons Leben in einer biografische Graphic Novel verewigt.

Eintritt: EUR 5 | Ermäßigt EUR 3



21.12.2016 bis 04.03.2017 | Eröffnung: Mi, 21.12. | 19.30 Uhr | Galerie b

Mut zur Lüge. Die wahrhafte Videoinstallation

Videoinstallation | Zum 300. Jubiläum des Stuttgarter Filmwinters ?

Festival for Expanded Media werden in der Galerie b Videoarbeiten und

Mockumentaries gezeigt, die vor stumpfer Wahrheit warnen.

In Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Filmwinter | Der Stuttgarter

Filmwinter ? Festival for Expanded Media findet vom 17.bis 22. Januar 2017

statt.





__________________________________________________

Landeshauptstadt Stuttgart



Stadtbibliothek Stuttgart

Veranstaltungen/Digitale Lesekompetenz

Stefanie Birzele

Mailänder Platz 1

70173 Stuttgart



Telefon: (07 11) 2 16-9 65 10

E-Mail: stefanie.birzele stuttgart de