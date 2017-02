Veranstaltungen März 2017 Stadtbibliothek am Mailänder Platz

Vom 06.03. bis 25.03. | Galerie b

Mikro-Lesung mit Gerhild Steinbuch



Di, 14.03. | 19.30 Uhr | Café Lesbar

Best of Animation Baden-Württemberg

Gezeigt werden die besten Filme aus dem Ländle des Trickfilmfestivals 2016

? ein unterhaltsamer, visueller und thematischer Parcours durch die

vielfältige Animationslandschaft in Baden-Württemberg.

Eintritt: EUR 4 | Ermäßigt EUR 2,50 | In Kooperation mit der Film- und

Medienfestival gGmbH



Do, 23.03. | 19.30 Uhr | Max-Bense-Forum

360° ? Was genau ist Virtuelle Realität

Benjamin Rudolf

Vortrag | Smartphones haben die Welt im Sturm erobert und unser aller

Leben radikal verändert. Steht uns mit Virtual Reality nun eine ähnliche

Entwicklung bevor? Benjamin Rudolf erklärt verständlich, was uns erwartet.



Eintritt: EUR 4 | Ermäßigt EUR 2,50 | In Zusammenarbeit mit der

Technik-Initiative Tinkertank



Sa, 25.03. | 13 ?19 Uhr | Showroom

360° ? VR selbst gemacht

Benjamin Rudolf

Workshop | Ist ein 360° Video schon fast so gut wie die ?Realität?? Wer

schon einmal eine VR-Brille aufgezogen hat, kennt die Faszination der

Verschmelzung des virtuellen und analogen Raums. Benjamin Rudolf zeigt,

wie man so einen Raum baut, sich darin bewegt und das Reale mit dem

Virtuellen verschmelzen lässt. Gemeinsam wird eine Geschichte erdacht und

per 360°-Video zum leben erweckt.

Eintritt: EUR 4 | Ermäßigt EUR 2,50 | Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,

daher ist eine Anmeldung erforderlich | In Zusammenarbeit mit der

Technik-Initiative Tinkertank



29.03. bis 27.05. | Eröffnung: Mi, 29.03. | 19.30 Uhr | Galerie b

Noodling with Paint

Paul Barritt

Videoinstallation | Paul Barritts Animationsfilme und Zeichnungen sind von

einer minimalistischen Bildsprache geprägt, die sich an das frühe Kino und

die Cartoons der 1930er-Jahre anlehnen. Die Ikonographie ist geheimnisvoll

und verbindet sich mit der Materialität des Films und der Zeichnungen.

Gleichzeitig sind seine Filme verspielt und burlesk und üben eine

hypnotische Faszination auf den Betrachter aus.

In Kooperation mit dem 24. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart

2017





