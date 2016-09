Veranstaltungen September Stadtbibliothek am Mailänder Platz

Ausstellungseröffnung: 21.09. | 19.30 Uhr | Galerie b

Die Biblioskopin Katharina Wibmer

Videoinstallation| Katharina Wibmer ändert den Blickwinkel und bricht so

in ihren Arbeiten mit einfachen Mitteln alltägliche Sehgewohnheiten auf.

Dabei entsteht eine surreale Bildwelt aus Ironie und Trauma. In den 16

Loops der Videoinstallation inszeniert sich die Künstlerin - mal

irritierend nachdenklich, mal heiter ironisch - als bücherblätternde

Suchende in einer auf den Kopf gestellten, grotesken

Bibliotheksarchitektur. Die Videoinstallation ist vom 21.09. bis 26.11. in

der Galerie b zu sehen.



Mi, 21.09. | 20 Uhr | Café LesBar

[Digitale] Albträume No-Spy e. V.

Literarischer Realitätsabgleich | In literarischen Werken spiegelt sich

die Wirklichkeit, Autoren beeinflussen gesellschaftliche Diskussionen und

Entwicklungen. Im Literarischen Realitätsabgleichnehmen sich die

Bürgerrechtler vom No-Spy e. V. jeweils ein literarisches Schlüsselwerk

vor: Wie viel 1984 steckt in 2016? Ist die Krise des Printjournalismus ein

Vorzeichen von Fahrenheit 451? Wann kommen die Computer-Gehirn-Interfaces

aus Neuromancer? Gemeinsam mit dem Publikum werden zentrale Textstellen

durchleuchtet und in Zusammenhang zu Realität und Zukunft gestellt.

Eintritt: EUR 4 | Ermäßigt EUR 2,50 | In Zusammenarbeit mit No-Spy e. V.



Do, 29.09. | 20.30 Uhr | Herz

Road to SLAM 2016 Stefan Unser und Luis Schulz

Slam Show | Die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam kommen

nach Stuttgart! Vom 02. bis zum 05. November wetteifern die besten Slammer

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um die Gunst des Stuttgarter

Publikums. Der SLAM 2016 wirft nun schon jetzt seine Schatten voraus.

Anlässlich des europaweit größten Festivals für Bühnenliteratur

präsentieren die beiden amtierenden Baden-Württembergischen Poetry Slam

Meister ihre besten Texte. Der Heilbronner Luis Schulz trägt den

Baden-Württembergischen Nachwuchstitel Slam Championund begeistert mit

launigen Alltagsbeobachtungen. Stefan Unser aus Karlsruhe ist amtierender

BW-Slam-Champion. Sein Markenzeichen ist scharfsinnige Bühnen-Prosa voller

Komik und im besten Sinne Menschlichkeit.

http://www.slam2016.de



Fr, 30.09. | 19.30 Uhr | Max-Bense-Forum

Resonanz Hartmut Rosa

In der Reihe: Philosophie heute | Vortrag und Gespräch | Einführung:

Matthias Müller | Wenn Menschen sich an ihrem Wohnort und in ihrem Land

nicht mehr zuhause fühlen, sich vielmehr subjektiv als Fremde in der

eigenen Heimat erleben, dann hat das womöglich nicht allein mit dem

beschleunigten Wandel zu tun, der im Zuge marktwirtschaftlicher Prozesse

und globaler Völkerwanderungen unaufhaltsam noch den letzten Winkel der

Provinz erfasst. Es liegt vielleicht auch an mangelhafter politischer

Resonanz: Viele Bürger fühlen ihre Ängste und Nöte von der Politik nicht

zureichend ernstgenommen. Der Jenaer Soziologe und

Beschleunigungstheoretiker Hartmut Rosa erläutert seine aufsehenerregende,

schwingungstheoretische Metapher der Resonanz. Der fehlende Widerhall ?

das ausbleibende Zurück-Tönen (Re-Sonanz) ? in der Kommunikation zwischen

Politik und Volk könnte ein Grund für das existierende Unbehagen in Teilen

der Gesellschaft sein.

Eintritt: EUR 5 | Ermäßigt EUR 3 | In Zusammenarbeit mit dem

Philosophischen Garten von Matthias C. Müller und dem IZKT der Universität

Stuttgart







