Vernissage 'FLIESSGESCHWINDIGKEITEN'

Von Manfred Unterweger am 21. September 2016 um 19:44

Alles im Fluss – Alles am Fluss

Künstlerinnen vom Atelier Westkai stellen aus:



FLIESSGESCHWINDIGKEITEN





Kultur am Kelterberg Vaihingen e.V,

Kelterberg 5

70563 Stuttgart (Vaihingen)





Infos:

http://www.kultur-am-kelterberg.de

und

http://www.facebook.com/kelterberg/



Ausstellungseröffnung: Samstag, den 8.10.2016 ab 19 Uhr

Finissage: Sonntag, 30.10.2016 ab 15 Uhr





Für sechs Künstlerinnen (Birgit Artzt, Monika Doleski, Britta Neuberger, Jo Schöffend, Ingrid Schwarz und Gerda Szesny) ist der Stuttgarter Hafen ein Ort der Inspiration. Diese ganz eigene Welt der Containerberge, der Lagerhallen und Kräne war Ausgangspunkt ihres kreativen Schaffens. Und dort haben sie auch ihr Atelier. Interessant ist, dass sich die Künstlerinnen von den an sich bereits beeindrucken Hafen-Motiven gelöst und eigene Assoziationen gefunden haben. „Fließgeschwindigkeiten“ haben sie ihre Ausstellung in den Galerieräumen von Kultur Kelterberg Vaihingen e.V. betitelt. Ausdruck dafür, gestalterisch zu neuen Ufern aufzubrechen, sich Strömungswiderständen kreativ zu stellen, Zufall und Kontrolle, Emotion und Überlegung, Wahrnehmung und Impuls in ihre Werke einzubinden. Die Künstlerinnen zeigen eine Auswahl ihrer Arbeiten mit unterschiedlichen Arbeitsweisen von Druck, über Acrylmalerei bis hin zu Collagen.



Die Ausstellung „Fließgeschwindigkeiten“ findet vom 8. Oktober bis 30. Oktober 2016 in Kultur Am Kelterberg Vaihingen e.V., Kelterberg 5, statt und ist geöffnet Fr, Sa, So von 15.00 bis 18.000 Uhr. Die Vernissage wird am Samstag, 8. Oktober, 19.00 Uhr von MarquardtHarald (Vorsitzender Kultur Am Kelterberg) eröffnet. Heide Beck führt in die Ausstellung ein, für die musikalische Begleitung sorgt das Duo „Klangräume“ mit Andrea Kleinmann und Alfred Schöffend.