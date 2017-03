Vernissage: Werke von Carlos A. Duro, 17.03.2017, 19:00 Uhr, MELVA Stuttgart-West

Von Andrea Scheufler am 12. März 2017 um 12:13



Freitag, 17.03.2017, 19:00 Uhr, Kulturcafé Melva



Vernissage



Pintor Libre!

Mensch - Zeit - Raum -Länder - Kontinente



Werke von Carlos A. Duro



Laudatio von Gabriele Schüler



Live spielt das

Duo Vieux Amants

Tangos und Chansons aus aller Welt

Petra Haller (Gesang) | Alexander Loch (Piano)





Carlos A. Duro. Ein Leben, ein Weltbürger – Un Pintor Libre!



Zur Vernissage am Freitag, den 17.03.2017, 19:00 Uhr laden wir Sie herzlich ein! Der Künstler ist anwesend.



„Die wahren Bilder entstehen im Kopf!“, sagt Carlos A. Duro Das Zentrum seiner Malerei ist die Auseinandersetzung mit menschlichen und zwischenmenschlichen Schönheiten sowie deren Spannungsmomente und Abgründe.



Die Ausstellung zeigt Bilder aus mehreren Schaffensperioden von Duros Arbeiten von 1980 bis 2016. Die differenzierten Themenreihen verlaufen nacheinander oder auch parallel von aktuellen figurativen Dreiecksbeziehungen bis hin zu frühen abstrakten Schwarz-Weiß-Werken.



Das Duo Vieux Amants

"Die VIEUX AMANTS, Petra Haller (Gesang), Alexander Loch (Piano) interpretieren Chanson- und Tangoklassiker neu - Zuhörer landen sinnlich in den Bars der 30er Jahre, in argentinischen Milongas, den Varietés und Tanzsalons überall auf der Welt. Sie drücken musikalisch aus "was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" (Victor Hugo).



Genießen Sie mit uns einen sinnlichen, kunstvollen Abend bei guten Gesprächen, Live-Musik und entspannter Atmosphäre.



Eintritt frei !





Kulturraum MELVA

Reuchlinstraße 22 | Ecke Rotebühlstraße

70178 Stuttgart

Germany



Fon +49 (0)711.504 98 881

Email. mail melva-stuttgart de

Web. http://www.melva-stuttgart.de