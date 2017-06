vhs kunstgalerie: Karla Kreh

Von Kurt Grunow am 26. April 2017 um 16:11

vhs kunstgalerie



Karla Kreh Live

Malerei von Karla Kreh





Einladung zur Eröffnung

Donnerstag, 27.April 2017, 19.00Uhr

Begrüßung und Einführung:

Kurt Grunow, Kurator der Kunstgalerie



Live-Performance:

Saskia Muriel Gompf (Tänzerin), Michael Schneider (Cello/Kontrabass),

Karla Kreh.





Karla Kreh malt und zeichnet aus dem spontanen Moment des Beobachtens von Bewegung.

In performativen Livesituationen hält sie tänzerische, alltägliche oder sportliche Bewegungen

von Menschen im Bild fest und setzt sie in kräftiger Farbigkeit in figurative Formen um. Beim

Entstehungsprozess dieser Bilder spielt die Verknüpfung von innen- und außerweltlichem

Erleben für die Künstlerin eine besondere Rolle.





TREFFPUNKT ROTEBÜHLPLATZ

Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart

Foyer Robert-Bosch-Saal, 1. und 2. OG

http://www.vhs-stuttgart.de <http://www.vhs-stuttgart.de/>



Ausstellungsdauer

27.04. bis 23.07.2017