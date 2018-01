vhs kunstgalerie: POLYAMORIE / Polyparcours

Von Kurt Grunow am 30. Januar 2018 um 15:22

Am Samstag, 03.02. findet in der aktuellen Ausstellung „Polyparcours“ von Stephan Köperl in der vhs Kunstgalerie

eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zum Thema „Polyamorie“ statt. Anbei das Programm, herzliche Einladung:



