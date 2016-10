VORTRAG & DISKUSSION: HEINER FLASSBECK

Von Kunstverein Neuhausen am 18. Oktober 2016 um 08:45

Der KUNSTVEREIN NEUHAUSEN e.V.

lädt herzlich ein.



Donnerstag, 20. Oktober 2016, 19 Uhr



PROF. DR. HEINER FLASSBECK



Für die Ankündigung seines Vortrags im Kunstverein Neuhausen möchte

Heiner Flassbeck nicht auf ein bestimmtes Thema festgelegt werden,

sondern sein Vortragsthema der aktuellen finanz- und

wirtschaftspolitischen Situation und der damit verbundenen

Problemstellungen anpassen.

http://www. flassbeck.de http://www.makroskop.eu



Der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck war Ende der 1990er

Jahre Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen.

2003–2012 wechselte er als Chef-Volkswirt zur UN-Organisation für

Welthandel und Entwicklung (unctad) nach Genf/ch. Weitere

Informationen: http://www.makroskop.eu

https://kvnneuhausen.wordpress.com/…/…/11/vortrag-diskussion



KVN PROJEKTRAUM

Rupert-Mayer-Kapelle, Rupert-Mayer-Str. 68 73765 Neuhausen/Fildern

Kontakt: Kv.neuhausen gmail com cell.: 0172/5451345

http://kvnneuhausen.wordpress.com



Der Vortrag von Heiner Flassbeck findet im Rahmen der Ausstellung "OUR

MIND INTO A BREZEL - Neue Sichtweisen auf Tauschmittel, Finanzwelt und

Ökonomie" statt.

15. Oktober - 4. Dezember 2016



Zur Ausstellung erscheint die Zeitung EXECONOMIST mit einem Kommentar

von Heiner Flassbeck zur globalen Einkommenspolitik.



