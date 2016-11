VORTRAG Dr. Ulrich Pauly "Der Reisbau in Japan", Freitag 02.12.2016, GEV im Linden-Museum, 18:30 Uhr

Die Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde zu Stuttgart e.V. lädt anlässlich der Sonderausstellung "Oishii! Essen in Japan" im Linden-Museum zur Vortragsreihe 2016/2017 ein.



Am kommenden Freitag, den 02. Dezember 2016, referiert Dr. Ulrich Pauly über den "Reisbau in Japan"!



" Reis ist bis heute das wichtigste Grundnahrungsmittel Japans und darf auch auf Festen als Opfergabe für die Götter nicht fehlen. Aus Reisstroh verfertigte Bannseile schmücken jeden Shinto-Schrein und Hausaltar. Der Diavortrag zeigt die traditionellen Techniken des Nassreisbaus und einige der seine Arbeitsschritte begleitenden Riten, die die japanische Kultur nachhaltig geprägt haben. Dabei wird abschließend auch auf die Vor- und Nachteile der zunehmenden Mechanisierung des Reisbaus eingegangen."



---

Vortragsbeginn: 18:30 Uhr

Veranstaltungsort ist die "Lounge" der Sonderausstellung "Oishii!" im Erdgeschoss des Linden-Museums, Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart

Eintritt: Mitglieder frei / Nichtmitglieder 3,- Euro / Rentner, Schüler, Studenten 2,- Euro

---

