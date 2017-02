Vortrag 'Synchronizität im künstlerischen Schaffen' mit Prof. Justus Theinert

Von Rebecca Uhl am 21. Februar 2017 um 12:07

Einladung zum Vortrag 'Synchronizität im künstlerischen Schaffen' mit Prof.

Justus Theinert am kommenden Sonntag, 26. Februar 2017, 17 Uhr







In der aktuellen Ausstellung im Q sind Werke der Schorndorfer Künstlerin

EBBA Kaynak und der 2011 verstorbenen Bildhauerin G. Angelika Wetzel zu

sehen. EBBA Kaynak und G. Angelika Wetzel lernten sich 1981 bei einer

Ausstellung Wetzels im Rathaus Schorndorf kennen. Es entstand eine

Freundschaft, die sich auch in kontaktarmen Phasen auf die Tätigkeiten

beider Künstlerinnen auswirkte.



Prof. Justus Theinerts Vortrag handelt von dem Phänomen der Korrelationen

der in der Q Galerie für Kunst ausgestellten Arbeiten. Justus Theinert ist

Professor für Industrie-Design und Theorie des Designs am Fachbereich

Gestaltung der Hochschule Darmstadt.



Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Q Galerie für Kunst Schorndorf, Karlstraße 19, 73614 Schorndorf.



Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils von 15-18 Uhr und Samstag und

Sonntag von 11-17 Uhr.



Weitere Informationen unter Q-Galerie.de <http://www.q-galerie.de/> oder

per E-Mail unter post q-galerie de, telefonisch unter 07181 99 27 940.