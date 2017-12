WAS NUN?-Mitgliederausstellung des Kunstverein Gästezimmer e.V.

Von Kunstverein Gästezimmer am 29. November 2017 um 21:26



Liebe Kunstfreunde,



der Kunstverein Gästezimmer e.V. lädt sehr herzlich ein zur diesjährigen Mitgliederausstellung.







Eröffnung: Donnerstag, 7.12.2017 um 19.30 Uhr



Es spricht: Dr. Tobias Zier



Die Künstler sind anwesend!





Herzliche Grüße vom ZK des KVGZeV























Mitgliederausstellung 2017 des KV Gästezimmer e.V.



2017 jährt sich zum 100.ten mal die russische Oktoberrevolution. Zahlreiche Essays und Ausstellungen reflektieren dieses denkwürdige Ereignis und seine Folgen für Kultur und Gesellschaft.

Grund genug sich über den Begriff der Revolution in der eigenen Arbeit Gedanken zu machen und die Mitglieder des KV Gästezimmers aufzufordern, das revolutionärste Werk der eigenen Geschichte für die Mitgliederausstellung einzureichen.



Welche Arbeit war ein klarer Bruch mit der eigenen Tradition?

Kam sie schleichend oder überraschte sie einen hinterrücks?

Hing sie mit einer parallel stattfindenden Revolution (z.B. sanfte, digitale, sexuelle, …) zusammen?

Steht sie noch bevor oder geht man ihr lieber aus dem Weg?

Große Fragen verlangen klare Antworten.



Teilnehmende KünstlerInnen:

Jochen Damian Fischer, Justyna Koeke, Rolf Bier, Micha Ullman, Reto Boller, Beate Baumgärtner, Annie Krüger, Werner Pokorny, Jürgen Kierspel, Nadine Bracht, Andreas Koch, Andreas Opiolka,

Rainer Ecke, Michelin Kober, Daniel Mijic, Alf Setzer, Anja Kuzaj, Tilmann Eberwein, Daniel Sigloch, Rüdiger Scheiffele, Martina Geiger-Gerlach, Caroline Abele, Ellen Rein, Andreas Mayer-Brennenstuhl,

Sophia Sadzakov, ststs, Gabriele Zeller-Kramer, Sandra Fritz, Jörg Buchmann, R&ST Kollektiv, Linda Eberle







Dauer der Ausstellung: 8. – 16. Dezember 2017

Öffnungszeiten: sonntags 15.00 – 18.00 Uhr















Kunstverein Gästezimmer e.V.

Vaihingerstrasse 140

70567 Stuttgart

kv-gaestezimmer gmx de

kunstvereingaestezimmer.de