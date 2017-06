WG: ELEVATION - Ausstellungseröffnung am 7.5.2017, 15 Uhr im Kunstverein KISS (Untergröningen)

Von Thomas Bock am 26. April 2017 um 06:41







ELEVATION

in den Tiefen der Oberfläche





http://www.vop.international



Herzliche Einladung zur Ausstellung

Eröffnung am 7. Mai 2017 | 15 Uhr



Ausstellungsdauer vom 7.Mai bis 23.Juli 2017



mit Werken von:

Axel Anklam

Ann Aspinwall

Wolfgagn Betke

Ulrike Buhl

Jürgen Drescher

Sven Drühl

Edite Grinberga

Sabine Gross

Hoischen | Mark

Marc Jung

Katrin Kampmann

Markus Keibel

Isabel Kerkermeier

Jeewi Lee

Sarah Lüdemann

Ernie Luley Superstar

Jan Muche

Sebastian Neeb

Pietro Sanguineti

Wiebke Maria Wachmann







Kunstverein KISS

Kunst im Schloss Untergröningen e.V. | ADKV Schlossberg, 73453 Abtsgmünd-Untergröningen

http://www.kiss-untergroeningen.de info kiss-untergroeningen de



öffnungszeiten: Sa 15 - 18 Uhr + So 11 - 18 Uhr und nach Vereinbarung







