WKV Stuttgart - Mitglieder Jour Fixe: "Kessel unter Druck. Proteste in Stuttgart 1945-1989" im Stadtarchiv Stuttgart

Von WKV Stuttgart am 19. Februar 2018 um 15:00

----------------------------------------------------------------------------

WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIXE

----------------------------------------------------------------------------

Mittwoch, 28. Februar 2018, 19 Uhr

Führung durch die Ausstellung mit Dr. Günter Riederer

KESSEL UNTER DRUCK. PROTESTE IN STUTTGART 1945 ----------------------------------------------------------------------------

WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIXE

----------------------------------------------------------------------------

Mittwoch, 28. Februar 2018, 19 Uhr

Führung durch die Ausstellung mit Dr. Günter Riederer

KESSEL UNTER DRUCK. PROTESTE IN STUTTGART 1945 - 1989

im STADTARCHIV STUTTGART

im Rahmen des

Jour Fixe für Mitglieder

und solche, die es werden wollen...

Im Rahmen unseres monatlichen Mitglieder Jour Fixe besuchen wir das STADTARCHIV STUTTGART und erhalten eine Führung durch die aktuelle Ausstellung "KESSEL UNTER DRUCK", welche sich mit der Protestkultur in Stuttgart zwischen 1945 und 1989 beschäftigt und Themenfelder aufgreift,

welche Teil der kommenden Ausstellung im Württembergischen Kunstverein

"50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968" sein werden. Am 4. Mai 1968, einen

Tag nachdem Student_innen in Paris die Universität Sorbonne besetzt und

den so genannten „Mai 68“ ausgerufen hatten, wurde im

Württembergischen Kunstverein die Ausstellung "50 Jahre Bauhaus"

eröffnet – begleitet von Protesten gegen die geplante Schließung der

Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm, die 1953 als Nachfolge des Bauhauses

gegründet worden war. 50 Jahre nach der Eröffnung von "50 Jahre Bauhaus"

unternimmt der Württembergische Kunstverein eine kritische Relektüre

dieser Ausstellung entlang dreier Stränge. Sie betreffen die

Verschränkungen zwischen Moderne und Totalitarismus; die ästhetischen

und gesellschaftspolitischen Umbrüchen der 1968-Jahre; sowie die

aktuellen Diskurse über andere und multiple Modernen, die nicht

unwesentlich von den globalen Verschiebungen seit 1989 geprägt sind.

üBER DIE AUSSTELLUNG "KESSEL UNTER DRUCK"

„Protest“ und „Stuttgart“ – das ist heute für viele ein junges

Phänomen, verbunden mit den Auseinandersetzungen um das Verkehrs- und

Infrastrukturprojekt „Stuttgart 21“. Doch diese Wahrnehmung täuscht.

Entgegen dem Klischee von der spießigen Kesselmetropole entwickelten die

Bürgerinnen und Bürger eine lebendige Protestkultur. Die Bandbreite

reichte von Massendemonstrationen und Sitzblockaden über Einzelaktionen

bis zu Kunst-Happenings. Die Proteste gegen die Teuerung nach der

Währungsreform im Oktober 1948 fanden sogar Resonanz in der

internationalen Presse.

Die Ausstellung gibt einen ersten überblick über die Protestgeschichte

Stuttgarts seit 1945. Präsentiert werden einzelne Ereignisse, die

stellvertretend für bestimmte Entwicklungen der Protestkultur stehen.

Proteste, die sich primär in Papieren und Deklarationen manifestierten

wie beispielsweise gegen den Abriss des Kaufhauses Schocken, wurden nicht

berücksichtigt. Ausgewählt wurden vielmehr im öffentlichen Raum

wahrnehmbare Protestformen. Geordnet sind die Proteste in der Ausstellung

nach ihren Anliegen: Von der Demo direkt vor der Haustür, die eine lokale

Agenda verfolgt, über Proteste mit einem gesamtgesellschaftlichen

Anliegen bis hin zu Protesten, die sich mit den großen Fragen der

Weltpolitik beschäftigen. Dabei werden auch Wechselbeziehungen sowohl bei

den Themen wie bei den Akteuren deutlich.

Die Foyerausstellung zeigt einen etwas anderen Blick auf die Stadt und will

zugleich die Grundlage für eine weitere Beschäftigung mit dem Thema

bieten. Protest ist stets Teil der Entwicklung einer lebendigen

Stadtgesellschaft; auch nach „Stuttgart 21“ wird es Anlässe für

Proteste geben.

ANMELDUNG BITTE PER EMAIL AN:

mocko at wkv-stuttgart.de

BEGINN:

19 Uhr

TREFFPUNKT:

Stadtarchiv Stuttgart

Bellingweg 21

70372 Stuttgart

--

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info at wkv-stuttgart.de

http://www.wkv-stuttgart.de

