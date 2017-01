WKV Stuttgart: 2017 – Das fängt ja gut an: Der Januar im WKV

Von WKV Wuertt. Kunstverein Stuttgart am 02. Januar 2017 um 16:02



WKV STUTTGART: DAS FÃNGT JA GUT AN!

DER JANUAR IM WKV



Mittwoch, 11. Januar 2017, 18:30 Uhr

KUNST MAL ANDERS VOL.1 (Zweiter Anlauf;·)*

zur Ausstellung

"Ines Doujak. Not Dressed For Conqueringâ

Thema: DAPPER DAN und die HIP HOP Szene der 1980er- und 1990er-Jahre

Mit Andreas Vogel und Sara Dame

(*Die Veranstaltung war im Dezember ausgefallen)



Donnerstag, 12. Januar 2017, 19.30 Uhr

VORTRAG

"Wie die Kluft zwischen Arm und Reich den RECHTSPOPULISMUS befeuert"

von Prof. Dr. Michael Hartmann

Veranstalter: die AnStifter, Kontext Wochenzeitung, Württembergischer

Kunstverein & Hannah-Arendt-Institut für politische Gegenwartsfragen



Samstag, 14. Januar 2017, 14 bis 21 Uhr

TAGUNG

Die Geburt der TRANSMODERNE und die KREOLISIERUNG der Welt

Veranstalter: Merz Akademie und Württembergischer Kunstverein

Referent_innen:

KATJA DIEFENBACH (Merz Akademie, Stuttgart)

JAMILIA M.H. MASCAT (Paris 1, Sorbonne)

RAPHAEL HÃRMANN (Institute for Black Atlantic Research, UCLAN, Preston)

CHRISTIAN KRAVAGNA (Akademie der Bildenden Künste, Wien)

INES DOUJAK (Künstlerlin, Wien)

JOHN BARKER (Autor, London)



Sonntag, 15. Januar 2017

FINISSAGE

der Ausstellung

INES DOUJAK. NOT DRESSED FOR CONQUERING

Mit John Barker, Hans D. Christ, Iris Dressler, Ines Doujak und anderen

15 Uhr

KOSTENLOSE FÃHRUNG

16:30 Uhr

KURATORENFÃHRUNG

18 Uhr

UND WAS KOMMT DANN?



25. Februar - 7. Mai 2017

POST-PEACE



Künstler_innen:

Lawrence Abu Hamdan, ASI, Sven Augustijnen, Ella de Búrca, Anna Dasovic,

Köken Ergun, Johan Grimonprez, Alevtina Kakhidze, Yazan Khalili, Jaha

Koo, Lyubov Matyunina, Adrian Melis, Pinar Ãgrenci, Dorian de Rijk, belit

sag, Alexei Taruts, Anika Schwarzlose, Radek Szlaga, Anastasia Yarovenko

Kuratorin

Katia Krupennikova

ERÃFFNUNG

Freitag, 24. Februar 2017, 19 Uhr



Die Ausstellung "Post-Peace", die Werke von rund zwanzig Künstler_innen

aus unterschiedlichen Kulturkreisen umfasst, geht den heutigen

Erscheinungsformen von und Beziehungen zwischen Krieg und Frieden nach.

Dabei beschäftigen sich die Künstler_innen insbesondere mit den durch

die Massenmedien verbreiteten Emotionen von Angst, Gefahr und

Desorientierung. Wie viel Krieg steckt in unserem gegenwärtigen Frieden?

â so die zentrale Frage.

"Post-Peace" wurde von der russischen, in Amsterdam lebenden Kuratorin

Katia Krupennikova konzipiert. Die Ausstellung war 2016 im Rahmen eines

durch das türkische Kreditinstitut Akbank ausgelobten Kurator_innenpreis

ursprünglich für Istanbul produziert worden, wurde jedoch kurz vor der

Eröffnung zensiert und abgesagt. In Stuttgart ist sie nun erstmals in

erweiterter Form zu sehen.





