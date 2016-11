WKV Stuttgart: Erinnerung: BOOK LAUNCH zum Erscheinen von PLATINO. FLECHTWERKE UND FLIEHKR ÄFTE

BOOK LAUNCH

zur Publikation

PLATINO. FLECHTWERKE UND FLIEHKRÃFTE



Mittwoch, 30. November 2016, 19 Uhr

Mit: Platino, Iris Dressler, Hans D. Christ und Till Gathmann



Vor wenigen Tagen erschien im Hatje Cantz Verlag die Publikation

"Flechtwerke und Fliehkräfte" des Stuttgarter Künstlers Platino, der,

wie jüngst bekannt gegeben wurde, 2017 den Hans-Thoma Preis des Landes

Baden-Württemberg erhalten wird.



Die Publikation versteht sich als Dokumentation und âÃbersetzungâ der

2013 im Württembergischen Kunstverein gezeigten Ausstellung "Flechtwerke

und Fliehkräfteâ in das Format Buch. Das Buch sowie die ihm zugrunde

liegende Ausstellung fokussieren die von Platino erschlossenen,

gleichermaÃen ästhetischen wie politischen Handlungs- und

Erfahrungsräume, die zwischen Kunst und Leben, Privatem und

Ãffentlichem, Bild und Raum angesiedelt sind.



Anlässlich dieses Ereignisses veranstaltet der Württembergische

Kunstverein am Mittwoch, den 30. November 2016 um 19 Uhr in Anwesenheit

des Künstlers eine BOOK LAUNCH.



In einem Gespräch zwischen Platino, den WKV-DirektorInnen Iris Dressler

und Hans D. Christ sowie dem Grafiker Till Gathmann wird es unter anderem

um den Entwicklungsprozess der Publikation gehen. Zu sehen sein werden,

neben einer Diashow, originale Arbeitsdokumente, darunter Fotografien der

Ausstellung, Raumpläne sowie Farbproben.



Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Katalog zu einem Vorzugspreis

von 24 Euro (sonst 29,80 Euro) zu erwerben und sich diesen vom Künstler

signieren zu lassen.



PLATINO. FLECHTWERKE UND FLIEHKRÃFTE

Hrsg.: Württembergischer Kunstverein

Mit einem Text von Kartin Mundt und einem Gespräch zwischen Iris Dressler,

Hans D. Christ und Platino

Grafik Design: Till Gathmann

ISBN 978-3-7757-4078-4

Preis regulär: 29,80 Euro

Preis für WKV Mitglieder: 24 Euro





