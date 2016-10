WKV Stuttgart: Erinnerung: Eröffnungswochenende der Ausstellung: INES DOUJAK. NOT DRESS ED FOR CONQUERING

WKV STUTTGART: ERINNERUNG

Eröffnungswochenende der Ausstellung

INES DOUJAK

NOT DRESSED FOR CONQUERING



Freitag, 14. Oktober



19 Uhr

ERÃFFNUNG

- BegrüÃung

- Modenschau mit Mara Gheddon / Klub Mutti und Supermodels aus der

Stuttgarter Kunst- und Kulturszene

- Party



Samstag, 15. Oktober



14 Uhr

NEU

KURATORENFÃHRUNG mit Iris Dressler



14 â18 Uhr

DESIGN-, SCHNEIDER- und MEHR-

WORKSHOP

"Re-clothed"

Mit Designer Alessandro Marques und Kurator Pablo Lafuente

ANMEDLUNG ERFORDERLICH. NOCH WENIGE PLÃTZE FREI !!!!

Kontakt: Barbara Mocko, mocko wkv-stuttgart de, Fon: +49 (0)711 - 22 33 713



19 UHR

PERFORMANCE

mit John Barker, Ornella de Bakel, Ines Doujak:

"What Inside Forms An Outside And What Is The Space In Between?â





Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



