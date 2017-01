WKV STUTTGART: Erinnerung: KONFERENZ zu Dekolonisierung des Sozialen

WKV STUTTGART: ERINNERUNG KONFERENZ

Samstag, 14. Januar 2017, 14 bis 21 Uhr



KONFERENZ zur Dekolonisierung des Sozialen

Die Geburt der TRANSMODERNE und die KREOLISIERUNG der Welt

Veranstalter: Merz Akademie und Württembergischer Kunstverein

Ort: Württembergischer Kunstverein

Angesichts wachsender europäischer Rassismen und fiktiver Vorstellungen

einer rein europäischen Kulturmodernität veranstalten die Merz Akademie

und der Württembergische Kunstverein eine halbtägige Konferenz zum Thema

Transmoderne und Kreolisierung der Welt.



Die Konferenz widmet sich der Frage, wie die Moderne aus den Ozeane

umspannenden Kontaktzonen kapitalistischer Kolonisierung entstanden ist.

Seit dem späten 15. Jahrhundert sind unterschiedlichste Hemisphären,

Orte und Zeiten durch den Sklavenhandel und die Plantagenwirtschaft, den

Bergbau und die Schiffahrt in immer schnelleren Rhythmen gewalttätig

miteinander verbunden worden und haben einen historisch ungekannten

Kreolisierungsprozess ausgelöst.



Die europäischen Gründungserzählungen, die die Moderne im Dreischritt

von Renaissance (Aufklärung), Reformation (Protestantismus) und

Revolution (universalem Recht) als Selbstgeburt europäischen Geistes

erklären und auf griechisch-römische Ursprünge zurückprojizieren

wollen, verlieren in dieser Perspektive ihren Sinn. Als eigentliche

Herausforderung der Moderne begreift der Workshop deshalb die Frage, wie

dem transatlantischen Kreolisierungsprozess Kräfte entsprungen sind, die

die Inegalität europäischer Regierungs- und Ausbeutungssysteme

grundlegend in Frage stellen.



Kurz: Diskutiert wird, wie sich der »schwarze Atlantik« zwischen Afrika,

Europa und den beiden Amerikas in einen Raum der Ãœberlappung, der

Kollision und der hypermodernen Kreation non-konformer Ausdrucks- und

Handlungsformen verwandelt hat, aus dem nicht nur die Erinnerung an den

Terror der kolonialen Vergangenheit, sondern auch die Zukunft eines

anderen, transmodernen Westens hervortritt. Überprüft werden soll dabei

die Produktivität der Begriffe der Universalgeschichte, der

Transmodernität und der Kreolisierung, um dem imaginären, aber umso

realitätsmächtigeren Stereotyp einer eurozentrischen Welt

entgegenzutreten, die die Moderne als europäische Leistung idealisiert

und die Verbindung von Aufklärung und Schrecken, Rationalität und

Irrationalität verleugnet.

PROGRAMM



14:15 – 14:45 Uhr

KATJA DIEFENBACH (Merz Akademie) und IRIS DRESSLER (WKV)

Einführung: Welche Transmoderne?



14:45 – 15:45 Uhr

JAMILA M. H. MASCAT (Paris-1, Sorbonne)

How to continue modernity by other means. Hegel and the Black Atlantic



16:00 – 17:00 Uhr

RAPHAEL HÖRMANN (Institute for Black Atlantic Research, UCLAN, Preston)

Decolonising Enlightenment: The Haitian Turn and its Black Atlantic

Precursors



17:15 – 18:15 Uhr

CHRISTIAN KRAVAGNA (Akademie der Bildenden Künste, Wien)

Transkulturelle Anfänge: Zur Formierung des transkulturellen Denkens in

den antikolonialen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts



18:15 – 19:15 Suppe & Drinks



19:15 – 20:45 Uhr

INES DOUJAK (Künstlerin, Wien) und JOHN BARKER (Autor, London)

Skin Deep





Weitere Informationen unter:

http://www.wkv-stuttgart.de/programm/2017/veranstaltungen/transmoderne/





