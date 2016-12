WKV Stuttgart: Erinnerung: KUNST MAL ANDERS: Sara Dahme und Andreas Vogel über Hip Hop un d Dapper Dan

Von WKV Wuertt. Kunstverein Stuttgart am 13. Dezember 2016 um 12:02



----------------------------------------------------------------------------

WKV STUTTGART: ERINNERUNG

----------------------------------------------------------------------------



KUNST MAL ANDERS

Mittwoch, 14. Dezember 2016, 18:30 Uhr

SARAH DAME + ANDERAS VOGEL

über Hip Hop und Dapper Dan



Den Auftakt zur neuen Veranstaltungsreihe âKunst Mal Andersâ machen

Sara Dahme und Andreas Vogel im Rahmen der Ausstellung "Not Dressed For

Conquering" mit einer Reise zurück ins New York der 1980/90er-Jahre. Der

Schwerpunkt des Abends liegt auf Dapper Dan, Kultschneider der

1980er-Jahre, der die Hip Hop Szene ausstattete. Andreas bringt die Beats,

Sara den Content!





--



Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten oder eine

andere Emailadresse angeben möchten, klicken Sie bitte hier:

http://www.wkv-stuttgart.de/newsletter/