WKV Stuttgart: Erinnerung: KUNST MAL ANDERS VOL.1: Sara Dahme und Andreas Vogel über Hi p Hop und Dapper Dan

Von WKV Wuertt. Kunstverein Stuttgart am 10. Januar 2017 um 19:02



WKV STUTTGART: ERINNERUNG

Mittwoch, 11. Januar 2017, 18:30 Uhr*



KUNST MAL ANDERS VOL.1

zur Ausstellung

"Ines Doujak. Not Dressed For Conqueringâ



Thema: DAPPER DAN und die HIP HOP Szene der 1980er- und 1990er-Jahre

Mit ANDREAS VOGEL und SARA DAHME



Ab Januar 2017 findet einmal pro Quartal ein offener Abend im

Württembergischen Kunstverein statt. Im Mittelpunkt steht jeweils die

aktuelle Ausstellung. In einer lockeren und ungezwungenen Atmosphäre

lädt der WKV ein zeitgenössische Kunst aus verschiedenen Blickwinkeln zu

erleben. Mal mit Musik, mal mit interessanten Gästen und im Anschluss

immer mit der Gelegenheit zu Gesprächen an unserer Bar.



Den Auftakt machen Sara Dahme und Andreas Vogel (bekannt für ihre

legendären Super Sound Sculptures) in der Ausstellung âInes Doujak. Not

Dressed For Conqueringâ mit einer Reise zurück ins New York der

1980/90er. Der Schwerpunkt des Abends liegt auf Dapper Dan, Kultschneider

der 1980er Jahre, der die Hip Hop Szene ausstattete.

Andreas bringt die Beats, Sara den Content!



Eintritt: 5 ⬠/ 3 ⬠ermäÃigt + Führung: 3 ⬠/ 1,50 ⬠ermäÃigt,

Mitglieder frei



*Die Veranstaltung war im Dezember kurzfristig ausgefallen. Alle Teilnehmer

die im Dezember bereits ein Ticket gekauft hatten, können dieses an der

Kasse vorlegen und erhalten eine neue Eintrittskarte.





Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



