KURATORENFÃHRUNG

zur Ausstellung

INES DOUJAK: NOT DRESSED FOR CONQUERING



Mittwoch, 16. November 2016, 19 Uhr

Mit Hans D. Christ



---

WEITERE VERANSTALTUNGEN

im Ramen der Ausstellung im November



Donnerstag, 24. November 2016, 19 Uhr

PODIUM

"Burn Out. Tödliches Feuer. Vier Jahre, keine Gerechtigkeit"

mit THOMAS SEIBERT + MIRIAM SAAGE-MAAÃ



Samstag, 26. November 2016, 14â17 Uhr

SEMINAR

"Lost and Found"

mit JOHN BARKER, INES DOUJAK, EVELYN STEINTHALER





