WKV Stuttgart: KURATORENFÜHRUNG zur Ausstellung NOT DRESSED FOR CONQUERING, Mittwoch, 26 . Oktober 2016, 19 Uhr

WKV STUTTGART: KURATORENFÜHRUNG

KURATORENFÜHRUNG

zur Ausstellung

INES DOUJAK. NOT DRESSED FOR CONQUERING

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 19 Uhr

Im Rahmen des

Jour Fixe für Mitglieder

und solche, die es werden möchten



Im Rahmen der Ausstellung "Ines Doujak. Not Dressed For Conquering" (Zum

Erobern falsch gekleidet) hat der Württembergische Kunstverein die

Gestalt eines Fashion Stores angenommen. In sieben unterschiedlich

gestalteten Pop-Up Stores präsentiert Doujak ihre ausgefallenen

Modekollektionen, deren Stoffe, Schnitte, Kleider und Accessoires von den

Beziehungen zwischen Textilien, Mode, Kolonialismus und globalisierten

Produktionsverhältnissen handeln.



Ausführliche Informationen, Reader etc. unter:

http://www.wkv-stuttgart.de/programm/2016/ausstellungen/ines-doujak





