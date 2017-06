WKV Stuttgart: Letztes Wochenende der Ausstellung POST-PEACE / Kuratorenführung / Öffentliche F ührung

WKV STUTTGART: LETZTES WOCHENENDE "POST-PEACE"

----------------------------------------------------------------------------



Nur noch wenige Tage (bis Sonntag, 7. Mai 2017) ist die Ausstellung

"Post-Peace" im Württembergischen Kunstverein zu sehen. "Post-Peace"

umfasst Werke von rund zwanzig Künstler_innen aus unterschiedlichen

Kulturkreisen und geht den heutigen Erscheinungsformen von und Beziehungen

zwischen Krieg und Frieden nach. Wie viel Krieg steckt in unserem Frieden?

â so die zentrale Frage.

"Post-Peace" wandert weiter und wird vom 20. Mai bis 26. Juli 2017 im

Project-Space NEST in Den Haag zu sehen sein

(http://nestruimte.nl/en/projects/PostPeace).



PROGRAMM IM WKV:



KOSTENFREIE ÃFFENTLICHE FÃHRUNG

Sonntag, 7. Mai 2017, 15:00 Uhr



KURATORENFÃHRUNG

Sonntag, 7. Mai 2017, 16:30 Uhr



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!









Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



