WKV Stuttgart: Mitglieder Jour Fix: Besichtigung des Atelierhauses im Schellenkönig

WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIX IM JANUAR

Mittwoch, 25. Januar 2017, 19 Uhr

KUNST HAUTNAH: BESICHTIGUNG DES ATELIERHAUSES IM SCHELLENKÖNIG



im Rahmen des Jour Fix für Mitglieder und solche, die es werden möchten!

Mit ANGELA MURR, LUKAS DEROW, YI SUN und anderen...



Das Atelierhaus des Württembergischen Kunstvereins wurde Ende der

1960er-Jahre von dem Stuttgarter Architekt Paul Stohrer gebaut. Es umfasst

19 Ateliers sowie seit 2009 einen Raum für temporäre Residenzen

internationaler KünstlerInnen und KuratorInnen.

Im Rahmen des nächsten Mitglieder Jour Fix laden wir Sie herzlich ein das

Atelierhaus im Schellenkönig zu besichtigen und zu erleben. Die

Künstler_innen Angela Murr, Lukas Derow und Yi Sun werden uns exklusive

Einblicke in ihre Ateliers gewähren sowie aktuelle Arbeiten

präsentieren, welche sich von Zeichnungen über Glasobjekte, Malereien

und Skulpturen erstrecken.



Anmeldung:

bitte per Email an mocko wkv-stuttgart de bis Dienstag, den 24. Januar

2017.



Treffpunkt:

19 Uhr, vor dem Atelierhaus, Im Schellenkönig 56, 70184 Stuttgart





