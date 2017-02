WKV Stuttgart: Mitglieder Jour Fix: Blick hinter die Kulissen mit anschliessender Diskussion

WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIX IM FEBRUAR

Mittwoch, 22. Februar 2017, 19 Uhr

BLICK HINTER DIE KULISSEN MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION



im Rahmen des

Jour Fix für Mitglieder

und solche, die es werden wollen



Der WKV versteht sich als Ort einer offenen, auch kontroversen

Auseinandersetzung mit den vielfältigen Methoden und Praktiken der

zeitgenössischen Kunst – und mit ihren weitreichenden

gesellschaftspolitischen Bezugsfeldern. Aktuell befindet sich unsere

Gesellschaft in einer Zeit gesellschaftspolitischer Umbrüche und

Stagnation gleichermaßen - ein Thema, das sich auch stark im Programm

des Württembergischen Kunstvereins in diesem Jahr widerspiegelt.



Den kommenden MITGLIEDER JOUR FIX möchten wir daher zum einen dazu nutzen,

über eine Reihe kommender Veranstaltungen zu sprechen: wie die große,

mit zahlreichen weiteren lokalen Partnern für das Kunstgebäude

konzipierte Konferenz „NEW NARRATIVES: ÖKONOMIEN ANDERS DENKEN", die

kommende WKV-Ausstellung „POST-PEACE“ sowie die geplante Ausstellung

der Künstlermitglieder mit dem Arbeitstitel „ZEIT, KRISE & REVOLTE“.

Dabei geht es auch darum, in welcher Form Interessierte an diesen Projekten

teilhaben können. Denn zum anderen möchten wir mit Ihnen diskutieren,

welche Möglichkeiten gerade die Kunst hat, sich im Hinblick auf unsere

komplexe Gegenwart zu artikulieren.



Treffpunkt: WKV, Glastrakt





Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



