WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIX IM MÃ„RZ

WKV STUTTGART: MITGLIEDER JOUR FIX IM MÃRZ

Mittwoch, 29. März 2017, 19 Uhr

WKV AUÃER HAUS: ZU BESUCH IN DER VILLA MERKEL

Kuratorenführung durch die Ausstellung "Stories in Your Mind"

mit Clae Laade



im Rahmen des

Jour Fix für Mitglieder

und solche, die es werden wollen.



Treffpunkt: Villa Merkel, Esslingen



Diesen Monat besuchen wir im Rahmen des Jour Fix für Mitglieder (und

solche, die es werden wollen) unsere Kunstkollegen in der VILLA MERKEL in

Esslingen! Uns erwartet eine tolle Führung durch die aktuelle Schau

"Stories in Your Mind" mit der Kuratorin der Ausstellung Clae Laade.

"Stories in Your Mind" präsentiert verschiedene Positionen der

zeitgenössischen Kunst zum Thema Narrativität. Sie fokussiert die

Interaktion zwischen Betrachter und Kunstwerk: Welche medialen und

inhaltlichen Werk-Merkmale inspirieren die Vorstellungskraft des

Rezipienten? Welche künstlerischen Strategien entfalten eine

erzählerische Wirkung?

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen schönen Mitglieder Jour Fix

in der Villa Merkel!



ANMELDUNG:

per Email an mocko wkv-stuttgart de bis spätestens Mittwoch, 29. März

2017, 12 Uhr

KOSTEN:

ErmäÃigter Eintritt in Höhe von 2,50 EUR (an der Kasse vor Ort)

BEGINN:

19 Uhr (pünktlich)

TREFFPUNKT:

Villa Merkel

Galerien der Stadt Esslingen am Neckar

Pulverwiesen 25

73726 Esslingen am Neckar



Nähere Infos zur Ausstellung unter http://www.villa-merkel.de



LANGE NACHT DER MUSEEN IM WKV: PROGRAMM

Samstag, 25. März 2017, 19 Uhr bis 2 Uhr

LANGE NACHT DER MUSEEN IM WKV

Programm



19:30 Uhr bis 22:30 Uhr

KURZFÃHRUNGEN

mit der zauberhaften Sara Dahme zur Ausstellung âPost-Peace"



ab 20 Uhr

MUSIKPERFORMANCE

Ehsan Fardjaniya (A.S.I. group) und BruderLove (DJ)



Für die Lange Nacht der Museen verwandelt sich der WKV zur tanzbaren

Plattform. Der Künstler Ehsan Fardjadniya (A.S.I. group) führt speziell

für die Nacht der Nächte eine Musikperformance auf: THE MUSIC OF THE

WIND. Gemeinsam mit den Besuchern möchte sich Ehsan auf eine Reise

entlang des Mythos um Sinbad den Seefahrer bis ins heutige elektronische

Zeitalter begeben ...

Ehsan Fardjadniya ist derzeit in der Ausstellung "Post-Peace" mit mit

seiner konstruktivistischen Bühne âHinterland nach âStage for

Tragedyââ vertreten. Eigens für die Lange Nacht der Museen werden

einzelne Bühnenelemente dieser Arbeit Teil der Musikperformance.



19 Uhr bis 2 Uhr

WKV BAR

mit kühlen und erfrischenden Getränken

-----------

MAKE LOVE NOT WAR - FASHION COLLECTION BY LYUBA MATYUNINA

-----------



AB HEUTE IM WKV ERHÃLTLICH

Modekollektion von Lyuba Matyunina, die mit Ihrer Arbeit âPost Fairy

Taleâ in unserer Ausstellung "Post-Peace" vertreten ist!

Die Drucke basieren auf Zeichnungen der Künstlerin, welche während ihrer

Tätigkeit als Verkäuferin in einem Amsterdamer Sex Shop entstanden sind.

Mit âMake love, not warâ möchte Lyuba Matyunina zu mehr

Aufgeschlossenheit und Toleranz aufrufen. "Lasst uns einander lieben und

respektieren, nicht kämpfen!" (Lyuba Matyunina).

MATERIAL: Siebdruck und Stickerei auf Baumwolle

GRÃÃE: S / M / L

PREIS: T-Shirt 30 EUR / Sweatshirt 55 EUR

Abbildungen: http://www.facebook.com/lubudubumshirts

Kommt zur Ausstellung "Post-Peace" und sichert Euch Euer Lieblingsexemplar!





