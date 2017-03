WKV Stuttgart und andere: PROGRAMM SAMSTAG 01.04.2017 IM KUNSTGEBÄUDE: New Narratives. Ökonomien Anders Denken

Von WKV Wuertt. Kunstverein Stuttgart am 31. Mrz 2017 um 22:02



----------------------------------------------------------------------------

KUNSTGEBÃUDE STUTTGART: NEW NARRATIVES

----------------------------------------------------------------------------



New Narratives: ÃKONOMIEN ANDERS DENKEN

Ein Gipfeltreffen zwischen Kunst, Theorie, Politik + Zivilgesellschaft

30. März â 2. April 2017



Ort:

Kunstgebäude Stuttgart, Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart

http://www.kunstgebaeude.org



Alle Beiträge werden auch per LIVESTREAM übertragen:

https://kunstgebaeude.org/new-narratives/livestream/



PROGRAMM



SAMSTAG, 01.04.2017

10:00 - 10:45 Uhr

"Im Belagerungszustand: Gegenwartskunst und ihre Werte nach dem Sozialen"

SIMON SHEIKH (London, Berlin)

Vortrag



10:00 - 13:00 Uhr

Workshop 3 (für Schülerinnen)

"Kunst und Aktion - Für eine Welt für Alle"

Moderation: PETER HAURY (Stuttgart)



10:45 - 11:45 Uhr

"Wie man den Neid des Dieners und die Güte des Meisters umgeht"

KETI CHUKHROV (Moskau)

Vortrag



11:45 - 13:30 Uhr

Workshop 1

SRECKO HORVART, SIMON SHEIKH, RHEIM ALKADHI u. a.

Moderation: Florian Malzacher



11:45 - 13:30 Uhr

Workshop 2

JOHN BARKER, KETI CHUKHROV, DENISE FERREIRA DA SILVA u.a.

Moderation: Katrin Mundt



11:45 - 13:30 Uhr

Workshop 4

"Trump als Klassenkämpfer?"

Annette Ohme-Reinicke (Stuttgart)



13:30 Uhr

Lunch



14:30 - 15:15 Uhr

Plenum



15:15 - 16:15 Uhr

"Kunst und die Praxis von Freiheit"

GULF LABOR COALITION / MTL COLLECTIVE

Nitasha Dhillon, Amin Husain (Neu-Delhi, New York / Ramallah, New York)

Lecture Performance



16:15 - 17:15 Uhr

"Fehlentwicklung. Widerstand gegen und Alternativen zum Extraktivismus"

Enrique Matías Viale (Buenos Aires)

Vortrag



17:15 - 17:45 Uhr

Pause



17:45 - 18:15 Uhr

"Luft als Widerstand"

TOOLS FOR ACTION

Artúr van Balen, Katherine Ball (Budapest, Berlin / Breckenridge,

Colorado)

Lecture Performance



18:15 - 19:15 Uhr

"Nach Feindseligkeit und Solidarität: Abgänge, Eindämmungen,

Anstrengungen"

ELIZABETH A. POVINELLI (New York)

Vortrag



19:15 - 19:30 Uhr

Pause



19:30 - 20:30 Uhr

"Gedicht über die Leere"

BORIS ONDREICKA (Bratislava, Wien)

Lecture Performance



20:30 Uhr

Dinner



ab 23:00 Uhr

Party

DAVID QUIGLEY (Wien)



Nähere Infos zum Programm unter:

https://kunstgebaeude.org/new-narratives/programm/





--



Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Schlossplatz 2

D - 70173 Stuttgart

T: +49 (0)711 - 22 33 70

F: +49 (0)711 - 29 36 17

info wkv-stuttgart de

http://www.wkv-stuttgart.de



Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten oder eine

andere Emailadresse angeben möchten, klicken Sie bitte hier:

http://www.wkv-stuttgart.de/newsletter/