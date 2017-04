WKV Stuttgart und andere: PROGRAMM SONNTAG 02.04.2017 IM KUNSTGEBÄUDE: New Narratives. Ökonomien Anders Denken

KUNSTGEBÃUDE STUTTGART: NEW NARRATIVES

New Narratives: ÃKONOMIEN ANDERS DENKEN

Ein Gipfeltreffen zwischen Kunst, Theorie, Politik + Zivilgesellschaft

30. März â 2. April 2017



Ort:

Kunstgebäude Stuttgart, Schlossplatz 2, 70173 Stuttgart

http://www.kunstgebaeude.org



Alle Beiträge werden auch per LIVESTREAM übertragen:

https://kunstgebaeude.org/new-narratives/livestream/



PROGRAMM



Sonntag, 02.04.2017



10:45 - 13:00 Uhr

Workshop

"Luft als Widerstand"

TOOLS FOR ACTION / Artúr van Balen, Katherine Ball



11:00 - 11:45 Uhr

Beinhaltet angeblich:

NEUE DRINGLICHKEIT

Bojan Djordjev, Maja Leo (Belgrad, Zürich)

Bericht



11:45 - 13:00 Uhr

"Politik in der vierten Person Singular"

KATJA DIEFENBACH (Berlin)

Vortrag



13:00 - 14:00 Uhr

Abschlussdebatte

Moderation: Katrin Mundt



14:00 Uhr

Lunch



15:00 Uhr

"Keine Farbe bunt"

SCHORSCH KAMERUN (Hamburg)

Lecture Performance



Alle Informationen zu NEW NARRATIVES sowie die Videoaufzeichnungen aller

Beiträge finden Sie unter: https://kunstgebaeude.org/new-narratives/







