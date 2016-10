Workshop Studiofotografie (Porträt+Fashion)

Von Gero Gröschel am 29. Oktober 2016 um 19:18

*Liebe Freunde der Fotografie !* Wer will zum ersten Male Studioluft

schnuppern, oder einfach mal wieder die Kamera in die Hand nehmen ?

Hiermit lade ich euch ein, zu meinem Fotoworkshop Studiofotografie mit

Model. *Sonn**tag, 13.11.2016*, Porträt+Fashion im Studio. *Workshop*,

Halbtageskurs, 10:30- 14:30 Uhr. Kosten: 85,- Euro. Max. 5 Teilnehmer.

Model: Verena. Wo: mein Studio in 70734 Fellbach Bei diesem Workshop im

Studio geht es um das Thema Porträt+Fashion. Geplant sind 3-4 Sets, die

wir gemeinsam ausleuchten und fotografieren. Mit Hilfe unseres Models

erkläre ich, wie ich im Studio arbeite und wie meine Bilder entstehen.

Der Schwerpunkt wird auch bei diesem Workshop wieder auf der

Lichtführung im Studio liegen. Von Lowkey bis Highkey, versuche ich die

Sets möglichst unterschiedlich zu halten. Es gibt wenig Theorie und viel

Praxis. iIne Kamera sollte mitgebracht werden, kann aber auch

ausgeliehen werden. Mehr Infos, Programm+ Anmeldung gibt es hier:

http://www.geroart.com/fotoworkshops/ Man sieht sich ! Viele Grüße, Gero





--

geroart - fotografie



Gero Gröschel

http://www.geroart.com

info geroart com



Studio:

Cannstatter Str. 47

70734 Fellbach

0178 5178 480



Facebook: http://www.facebook.com/geroart.fotografie