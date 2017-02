Workshop: Wie entsteht eine Kunstzeitschrift?

Von Kunstbüro am 13. Februar 2017 um 16:53

Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg

»Wie entsteht eine Kunstzeitschrift?«

Donnerstag, 02.03.2017 und Freitag, 03.03.2017, 10:00-17:00 Uhr

Kunststiftung Baden-Württemberg

Workshop mit Andreas Koch



In dem zweitägigen Workshop wird basierend auf eigenen, bereits existierenden Texten ein Magazin entwickelt. Ziel ist es, den Teilnehmer/innen ein grundlegendes Knowhow über die Produktion einer Kunstzeitschrift zu vermitteln.

Am ersten Tag geht es um redaktionelles Arbeiten: Texte lesen, redigieren, Ãœberschriften finden. Zudem werden verschiedene Textformate, Rubriken und Strukturen vorgestellt und diskutiert.

Am zweiten Tag wird das Magazin hergestellt: das Design festgelegt, die Texte gesetzt, die Seiten ins richtige Layout gebracht und passende Bilder ergänzt. Nach einer Schlusskorrektur wird das fertige Heft in Kleinstauflage gedruckt.



Andreas Koch ist Künstler, Grafiker, Kataloggestalter, ehemaliger Galerist, Herausgeber des Magazins »vonhundert« und war im Jahr 2000 Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg.

Der Workshop ist eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe »Beruf Kunstkritiker/in. Herausforderungen, Einflussnahme und Möglichkeiten«, die das Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart und dem Institut für Kunstgeschichte der Universität Stuttgart durchführt.



Bereits geschriebene Texte (Kritiken, Interviews, Essays) müssen bereits vorliegen.

Wir bitten darum, die Texte im Vorfeld per Mail dem Kunstbüro zuzuschicken.



Anmeldung unter info(at)kunstbuero-bw.de <mailto:info kunstbuero-bw de> bis 20.02.2017.

Die Teilnahme ist gebührenpflichtig [€ 24,-]. Für Teilnehmer/innen des Seminars Kunstkritik ermäßigt [€ 18,-]

Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 Personen.



Regina Fasshauer / Ramona Wegenast

Leitung Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg





