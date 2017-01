Workshops für Kinder und Jugendliche beim 300. Stuttgarter Filmwinter

Von Wand 5 am 13. Januar 2017 um 17:37

Tageslichtprojektor-Animation mit Bauanleitung

Workshop ab 8 Jahre mit Christian Faubel

Freitag 20.01.2017 15-19 Uhr



In diesem Workshop bauen wir einen Tageslichtprojektor zu einem Kino-Apparat um und gestalten eigene stroboskopische Scheiben: Nur durch das Aufkleben von Punkten auf die 18 Segmente einer runden Folie können die Teilnehmer eine Unmege an Animationen erzeugen. Dabei wird das Prinzip der bewegten Bilder direkt erfahrbar. Hast du vielleicht einen defekten Tageslichtprojektor? Dann nutze die günstige Gelegenheit! Oder komm einfach so vorbei.





Tageslichtprojektor-Animation

Workshop ab 8 Jahre mit Christian Faubel

Samstag 21.01.2017 16-18 Uhr



Wir erzeugen viele Animationen auf runden Folien und experimentieren wir mit einem umgebauten Tageslichtprojektor. Unsere Animationsexperimente werden beim Ernte Spezial und Jubiläumsprogramm Jugend Edition aufgeführt.





Filme handgemacht

Workshop ab 10 Jahre mit Labor Berlin

Sonntag 22.01.2017 10-14 Uhr



In diesem Workshop lernt ihr, wie man Filme ohne Kamera herstellt. Ihr braucht dazu nur eure Hände und 16-mm-Filmmaterial. Dann werden wir kratzen, kleben, malen und collagieren, das heißt, Bilder, Texte und andere gefundene Materialien auf den Film übertragen. Anschließend kleben wir die Filmstreifen zusammen und projizieren gemeinsam die einzigartigen Originale. Bei der Vorführung "Ernte Spezial" um 14 Uhr zeigen wir auf der großen Leinwand unser Werk.





Anmeldung unter:

0711 9933980

Karten wand5 de



Kosten Workshops: 10 Euro



Veranstaltungsort:

Fitz! - Zentrum für Figurentheater

Eberhardstr. 61

U-Bahn und S-Bahn: Haltestelle Stadtmitte