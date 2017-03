Xin-Yi Zhou am 16.3./Ingrid Schütz am 23.3. und zur LANGEN NACHT DER MUSEEN

Von GEDOK am 10. März 2017 um 12:58

HERZLICHE EINLADUNG



Ausstellung/Fliegender Wechsel



Xin-Yi Zhou – Landschaft zwischen Natur und Künstlichkeit



Eröffnung Donnerstag, 16.03.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie



In Xin-Yi Zhous Malerei und Fotobildern werden zwei gegensätzliche Welten in

Einklang gebracht: zum einen die unberührte Landschaft (Natur) und zum

anderen durchdachte Eingriffe des Menschen. (Künstlichkeit). Die gebauten,

konstruierten Elemente, die in der Realität bestimmte Funktionen haben, wie

Treppen, Fenster oder eine Fassadenfuge, werden aus ihrem ursprünglichen

Kontext gelöst und in eine natürliche Umgebung eingefügt. So entsteht ein

neuer Zusammenhang zwischen Gebautem und Gewachsenem. Dagegen entwickeln

sich die Betonplastiken von Xin-Yi Zhou zu abstrakten, anonymen

Miniaturlandschaften.



Xin-Yi Zhou, geboren in Taipei, hat in Taiwan Architektur und Grafikdesign

studiert. Seit 1999 Dipl. Ing. Architektin (Universität Stuttgart). Seit

2008 arbeitet sie zudem als Künstlerin.







Dauer der Ausstellung vom 17.03.- 19.03.2017



Öffnungszeiten:



Fr 16-19 / Sa und So 13-16 Uhr







Lange Nacht der Museen & Fliegender Wechsel



Ingrid Schütz: Wartezeiten – der 43er



Eröffnung Donnerstag, 23.03.2017, um 19.30 Uhr



GEDOK-Galerie







Ein Projekt des Forums für künstlerischen Austausch und des Forums für

literarischen Austausch





Bus-Haltestellen sind Nicht-Orte, Transit-Orte, manchmal Knotenpunkte

- man hält sich dort auf, um möglichst schnell wegzukommen, und wartet.

Statt nur zu warten, lässt sich in dieser Zeit, ohne Smartphone/Handy, die

Wahrnehmung zurückerobern!

Was ist merkwürdig in ihrem jeweiligen urbanen Kontext, welche absurde

Topographie erstellen sie mit ihren Namen? Haltestellen sind Bauwerke +

Menschentreffs + Werbeflächen, sind Abfalldeponien + Pflanzen-Biotope ++.

Wartezeiten ist ein Experiment zur ErFAHRung von Zeit und Urbanität beim

Warten auf den nächsten Bus, begrenzt auf diese Zeitspanne des Dazwischen.

Die Zeit dehnt sich nicht nur im Fahrplanrhythmus 30-20-10-15-28-30, sondern

auch im individuellen Empfinden, wenn der Bus mal wieder früher gekommen +

vorbei gebraust ist, weil niemand wartet, oder später kommt, bis zum Ausfall

und verkürzt sich beim intensiven Beobachten. Die Wartezeit wird getaktet

von Tages- und Jahreszeit, und durch das rhythmische unausweichliche

Geräusch des Wechsels von Reklamebändern.

Der 43er Bus verspricht „Stuttgart erleben – mit nur einer Buslinie

Sightseeing im Linienverkehr.“ 10 Künstler-innen/Literatinnen folgten diesem

Versprechen, sammelten Eindrücke / Aufdrücke /Abdrücke - sehend, hörend,

schreibend, zeichnend, tonempfangend und fotografierend - der An-Sichten und

Rück-Sichten, spontan in, dem Zeitfaktor angemessenen, Ausdrucksweisen:

Skizze, Sammlung, Foto, Kurzgedicht (Text: Karin Förster).





Mit Anne Bernard Bedouet, Helga Danzer, Karin Förster, Wolfgang Haenle, Inge

Koch, Carmen Kotarski, Ursula Krebs, Brigitte Neufeldt, Ingrid Schütz, Jutta

Weber-Bock



Dauer der Ausstellung vom 24.03. – 26.03.2017



Öffnungszeiten



Fr 16-19/



Sa zur Langen Nacht der Museen 19-2, Kurzlesungen zu jeder halben Stunde/



So 13-16 Uhr







