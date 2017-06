ZAHLEN!

Von Uli Schmidt am 09. Mai 2017 um 18:32

ZAHLEN! eine Kunstperformance zur globalen Divestmentwoche



Am Donnerstag, dem 11. Mai, werden nachmittags in einer pop up gallery

auf der Königsstraße 3 27 Acrylgemälde ausgestellt, welche danach den

Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates der LBBW geschenkt

werden. Damit unterstütze ich die Kampagne zur Abkehr der LBBW von ihren

finanziellen Engagements in fossile Rohstoffe. Um 18:30 Uhr werden die

Gemälde in einer Menschenkette an der LBBW-Zentrale vorbeigetragen.



Näheres zur globalen Divestmentwoche und zu unserer Stuttgarter Kampagne

findest Du hier: facebook-Seite von FossilFreeStuttgart

<https://http://www.facebook.com/FossilFreeStuttgart/>.





​Ulrich Schmidt

Steinpilzweg 21

70599 Stuttgart

+49 711 50629891

+49 1522 1657204

*http://www.uli-schmidt-paintings.jimdo.com*