Zur Eröffnung der Ausstellung "Liebhaberfahrzeuge" am Freitag, dem 27.Januar 2017 von 1 8 bis 23 Uhr laden wie Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

Von Daniela Wolfer am 27. Dezember 2016 um 17:05

re.flect Projektraum

Gymnasiumstr. 43

70174 Stuttgart



Ausstellungsdauer:

28. Januar bis 02. März 2017

Öffnungszeiten nach Absprache:

mail danielawolfer com



http://www.danielawolfer.com



Interview re.flect Magazin:

http://www.reflect.de/liebhaberfahrzeuge-daniela-wolfer/











Get Outta My Car, Get Into My Dreams



Die Autowelt ist eine Männerdomäne. Und doch kann und will sie auf das Weibliche nicht verzichten. Offensiv in Szene gesetzt, wird dieses Klischee bis heute in einer Art Endlosschleife erfolgreich reproduziert: Die Grid-Girls im Motorsport gehören genauso dazu wie die Hostessen auf den Automobilmessen oder der Pirelli-Kalender in der Autowerkstatt. Das Motiv ist in diesen Fällen stets eindeutig, die Botschaft durchweg eindimensional.



In ihrer Fotoserie „Liebhaberfahrzeuge“ greift Daniela Wolfer diese Konstellationen zwar auf, aber eben ohne das vordergründige Kalkül von Männerdomänen und Frauenbildern, Motiven und Botschaften zu bedienen. Stattdessen erzählt sie Geschichten, die in der Vorstellung vor dem Bild beginnen und erst weit dahinter enden. Schon der voyeuristische Blick in das rotlederne Interieur eines Mercedes-Benz SLC vor einer Waldlichtung verdeutlicht, dass der Titel der Serie „Liebhaberfahrzeuge“ durchaus verschiedene Lesarten zulässt. Dasselbe gilt für die einzelnen Aufnahmen. Wie sich da zwei Mercedes-Benz-Youngtimer – ihr Kühlergrill und die Scheinwerfer zu Fratzen erstarrt – über eine nur spärlich bedeckte, am Boden liegende Frau beugen, hat schon fast etwas menschlich Brutales. In Siegerpose scheint eine alte S-Klasse über dem Körper einer hingestreckten Frau zu thronen, die unter dem Trenchcoat Netzstrümpfe trägt. In einem weiteren Bild haben drei Grazien offensichtlich Mühe, sich an der Flanke eines langgestreckten E-Klasse Cabrios aufrecht zu halten; ob sie in diesen Zustand eigenbestimmt oder durch Fremdeinwirkung gelangt sind, bleibt offen.



In keiner der Fotografien lässt sich ein Tathergang rekonstruieren. Den Zeitpunkt des Geschehens vermutet man zwischen spät nachts und den frühen Morgenstunden. Die Orte, an denen Daniela Wolfer ihre Aufnahmen inszeniert, sind im eigentlichen Sinne Unorte. Man muss sich solche Gedankengänge und Beschreibungsmuster, die beim Lesen ihrer Bilder unweigerlich Fahrt aufnehmen, bewusst machen – um zu erkennen (oder zu vermeiden), dass man willfährig den gängigen Klischees auf den Leim geht. Denn wer von Netzstrümpfen und Pelzmänteln auf ein einschlägiges Milieu schließt, hat vielleicht schon verloren. Wer hinter den Posen Tathergänge sehen will, ist möglicherweise auf dem Holzweg. Und wer in Männerdomänen und Frauenbildern eine Täter-Opfer-Beziehung erkennen mag, hat sich bereits selbst entblößt.



Natürlich ist es ein inhaltlich schmaler Grat, auf dem sich Daniela Wolfer mit ihrer Serie „Liebhaberfahrzeuge“ bewegt. An beiden Seiten dieser Gratwanderung könnte sie abrutschen. Dass sie es nicht tut, sondern es den Betrachtern überlässt, macht die Sache nicht einfacher, aber dafür umso spannender. Man muss sich an jedem einzelnen Motiv und jedem kleinen Detail des eigenen Blicks und der eigenen Haltung vergewissern. Das war in ihren Malereien schon so, in denen schillernde Menschen, Milieus und deren Habitus in detailreichen Nuancen buchstäblich aus den Leinwänden platzten. In ihrer jüngsten Serie „Liebhaberfahrzeuge“ hat sie diesen realen und assoziativen Raum mit fotografischen Mitteln erweitert. Und zwar nicht nur medial, sofern man in ihren Fotografien durchaus malerische Elemente erkennt. Sondern vor allem motivisch und atmosphärisch: Mit offenem Visier und klarem Blick inszeniert sie undurchschaubare Motive, die man im positivsten Sinne zwielichtig nennen kann.



Ralf Christofori